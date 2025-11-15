प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों पर बड़ा एक्शन, कब्जे से मुक्त कराई 48 बीघा सरकारी जमीन

प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गुर्गों के कब्जे से 38 बीघा सरकारी जमीन मु्क्त कराई गई, इस जमीन को मुक्त कराने के बाद उसे ग्राम सभा के नाम पर दर्ज कराया गया है. एसडीएम सदर अभिषेक कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है.

दरअसल एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के नसीरपुर सिलना गांव में अतीक अहमद के गुर्गों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में इस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया. इस ज़मीन की कुल क़ीमत 80 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

नसीरपुर सिलना की खतौनी 1428- 33 फसली वर्ष की आरजी संख्या 29 रकबा 1.7010 श्रेणी 3 के रूप में दर्ज थी, एसडीएम के निर्देश पर इसकी जांच कराई गई.

38 बीघा सरकारी ज़मीन मुक्त कराई

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 1952 के नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए एसडीएम सदर ने मौजा नसीरपुर सिलना परगना व तहसील सदर में दर्ज को 14 गाटे को चिन्हित किया. जिनका कुल रकबा 8.7550 हेक्टेयर यानि कुल 38 बीघा जमीन पर कब्जा पाया गया.

इस पूरी जमीन से खातेदारों के नाम निरस्त ग्राम सभा के नाम पर दर्ज कराया गया था. इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करने के बाद तहसीलदार सदर के जरिए राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को भूमि की सुरक्षा का निर्देश दिया गया है.

अतीक के गुर्गों से मुक्त कराई ज़मीन

ये सरकारी जमीन अतीक के करीबी अमानुल्ला, इश्तियाक अहमद, इकबाल अहमद, गुलाम गौस, एकलाखा अहमद व मोहम्मद बिटनिया के नाम पर दर्ज है. एसडीएम सदर अभिषेक सिंह के मुताबिक यह भूमि 14 गाटे अधिकतम 5 सालों के लिए दी जाती है. लेकिन इस पर भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था.

कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जेदार ने अपने पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दे सके, जिसके बाद इस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की गई. एसडीएम के मुताबिक भविष्य में भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

