प्रयागराज में ड्राइवर मन्नू पासी की हत्या के आरोपी अली से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली

प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के लाल बिहारा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई. यह मुठभेड़ रविंद्र पासी उर्फ मुन्नू पासी हत्याकांड के मुख्य आरोपी अली से हुई, जो पुलिस की पकड़ से बचने की कोशिश कर रहा था. अली समेत सातों नामजद आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित है.

पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि आरोपी अली और उसका साथी नुरैन लाल बिहारा कॉलोनी से करीब 500 मीटर दूर एक ट्यूबवेल के पास छिपे हुए हैं. सूचना मिलते ही धूमनगंज, कर्नलगंज और एसओजी की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की.

पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़

पुलिस को देखते ही दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में अली के पैर में गोली लगी जबकि, नुरैन अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. घायल अली को इलाज के लिए काल्विन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मुठभेड़ के दौरान एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

ड्राइवर रविंद्र पासी की हुई थी हत्या

बता दें कि 21 अक्टूबर को रोडवेज में संविदा ड्राइवर रविंद्र पासी उर्फ मुन्नू पासी की मुंडेरा चुंगी पेट्रोल पंप के पास ईंट-पत्थरों से पीटकर हत्या कर दी गई थी. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी. इस मामले में मृतक के भाई नरेंद्र कुमार उर्फ राजन पासी की तहरीर पर पुलिस ने हसनैन, नुरैन, अली, कामरान, इरफान, हुसैन कैफ और तीन-चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

सभी आरोपी माफिया अतीक अहमद के मरियाडीह इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस टीम अब बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

