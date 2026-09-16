सपा नेता पवन यादव हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बताई पूरी बात

प्रयागराज में पवन यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों लल्ला यादव, बृजेश यादव और निहाल अली गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक वारदात में तीनों आरोपी बाइक से पहुंचे थे. पूछताछ में आरोपियों ने आपकी दुश्मनी होने की बात क़बूल की है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई हैं.

पुलिस के मुताबिक आरोपी निहाल बाइक चला रहा था, बृजेश बीच में और लल्ला यादव सबसे पीछे बैठा हुआ था. लल्ला यादव ने ही सपा नेता पवन यादव पर फ़ायर किया था, जिसके बाद तीनों आरोपी मौके से फ़रार हो गए थे. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक और दोनों तमंचे बरामद कर लिए हैं. पूछताछ में लल्ला ने पवन से व्यक्तिगत दुश्मनी की बात बताई है.

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 20 हजार रुपये में दो तमंचे और कारतूस खरीदे थे. तीनों आरोपियों की गिरफ्तार के बाद हत्या में इस्तेमाल हथियार की भी बरामदगी कर ली गई है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. जिसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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सपा नेता पवन यादव की हत्या का मामला

बता दें कि प्रयागराज के गंगानगर जोन के हंडिया क्षेत्र में सपा नेता पवन यादव की बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद गंभीर रूप से घायल सपा नेता को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.

मुंगराव गांव निवासी पवन यादव सपा के जिला सचिव एवं पूर्व ग्राम प्रधान रहे थे. सपा नेता पर ये हमला हंडिया थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुआ था, जिसके बाद पुलिस की सक्रियता और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे.

आपसी रंजिश में हुई हत्या

पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए गांव के मौजूदा प्रधान पति विनोद यादव और उसके सहयोगी लल्ला यादव को हिरासत में लिया था. विनोद यादव मौजूदा समय में मुग्रराव गांव का प्रधान है. आरोपी भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है. लल्ला यादव भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है. सपा नेता पवन यादव की हत्या को प्रधानी चुनाव की रंजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

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