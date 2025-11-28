प्रयागराज: माघ मेला 2026 में हाई-टेक सुरक्षा, 1000 से अधिक CCTV और ड्रोन से होगी निगरानी

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 जनवरी से 15 फरवरी तक माघ मेले का आयोजन किया जाएगा. इसको लेकर स्थानीय पुलिस-प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं. मेले के दौरान इस बार सुरक्षा के बंदोबस्त बेहद मजबूत किए गए हैं. ACP अजय पाल ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मेले को चार जोन में बांटा गया है. 24 घंटे मेला ड्रोन और CCTV की निगरानी में रहेगा. सिविल पुलिस के साथ ही PAC, RAF के साथ STF और ATS यूनिट भी तैनात रहेंगी.

उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला होने के चलते देश भर से यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालू पहुँचते हैं. उस हिसाब से अब तैयारियां अंतिम चरण में हैं. पिछले सप्ताह सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रयागराज पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया था.

AI बेस्ड कैमरे करेंगे निगरानी

ACP अजय पाल ने बतया कि पूरे मेले में 1000 से ज्यादा CCTV लगाए जा रहे हैं. इसके अल्वा AI बेस्ड कैमरों से 24 घंटे निगरानी होगी और ड्रोन भी सभी जोन में तैनात रहेंगे. चार जोन में एक एक ASP को कमांड दी गयी है. फ़ोर्स इनके निर्देशन में रहेंगी. पुलिस के साथ ही PAC-RAF के जवान भी तैनात रहेंगे. उन्होंने बताया कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी. वहीं ATS और STF यूनिट्स भी किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगी.

अजय पाल ने बताया की पिछले वर्षों में श्रधालुओं की भीड़ को देखते हुएसुरक्षा प्लान बनाया गया है. कहीं भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं रहने दी जाएगी. श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो इसके लिए जगह-जगह हेल्प डेस्क और एनाउंस सिस्टम भी रहेगा. इसके साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं. घाटों पर गोताखोर भी तैनात किए गए हैं.

माघ मेले का धार्मिक महत्व

यहां बता दें कि प्रयागराज संगम पर लगने वाला माघ मेला हिन्दू धर्म में विशेष महत्व रखता है, यहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है. जो भक्तों को और आकर्षित करता है. सुरक्षा के साथ-साथ मेडिकल कैम्प, एम्बुलेंस, नर्सिंग स्टाफ की भी पर्याप्त व्यवस्था की गयी है. खासकर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर इस बार ख़ास ध्यान दिया गया है. पार्किंग की भी सामुचित व्यवस्था की गयी है.