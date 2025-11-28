UP में SIR के बीच BLOs की मौतों पर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, परिजनों को देंगे 2-2 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश में SIR के बीच कई BLO द्वारा आत्महत्या और ड्यूटी पर अचानक हुई मौत के कई मामले सामने आए हैं. इसको लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चिंतित दिखे. इस बीच अखिलेश यादन ने ऐलान किया है कि मृतक बीएलओ के परिवार को अपने पार्टी फंड से 2-2 लाख रुपये देंगे.

अखिलेश यादव ने सरकार और चुनाव आयोग पर कई तरीके के आरोप भी लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि BLOs को एसआईआर का इम्प्रैक्टिकल टारगेट पूरा करने के लिए दिया गया है जो अमानवीय है. उनपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है. यह बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है. बीजेपी राज ने तरह-तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया.

'BLO क्यों भुगतें BJP की घपलेबाजी का खामियाजा'- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी ने नई नौकरियां तो दी नहीं, जो चली आ रही हैं उन्हें भी इतना कठिन बना दिया है कि लोग हताश होकर नौकरी छोड़ दें. जो पूरे नहीं हो सकते ऐसे असंभव लक्ष्य देकर, बीएलओ से अपना घर-परिवार भूलकर मशीन की तरह काम करने की उम्मीद करना अमानवीय है.

सपा अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी ये सब काम अपने चुनावी महा घोटाले के लिए कर रही है लेकिन सवाल ये है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या जो अपनी जान तक दांव पर लगा दे रहे हैं, वो इस सियासी घपलेबाजी का खामियाजा क्यों भुगतें?

'परिवार को नुकसान हो, ऐसा कोई कदम न उठाएं'- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की है कि देश भर के कर्मचारी इसके खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं. सपा हर बीएलओ के साथ है. सपाध्यक्ष ने कहा, "हमारी हर बीएलओ से अपील है कि इन हालात में ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे आपका परिवार प्रभावित हो."