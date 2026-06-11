हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPrayagraj News: ध्वस्तीकरण नोटिस को कमलेश बिंद के भाई संजय ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, पुलिस ने किया था एनकाउंटर

Prayagraj News: ध्वस्तीकरण नोटिस को कमलेश बिंद के भाई संजय ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, पुलिस ने किया था एनकाउंटर

Prayagraj News In Hindi: गाजीपुर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद के भाई संजय बिंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती दी है. संजय ने प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 11 Jun 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

गाजीपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हत्यारोपी कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद के भाई संजय बिंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंन एसडीएम सदर द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती दी है. 

संजय बिंद ने याचिका में आरोप लगाया कि पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाने के कारण उन पर दबाव बनाने के लिए नोटिस जारी की गई है. एसडीएम सदर ने बिना नक्शा स्वीकृत कराए अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी की है. संजय बिंद के साथ शंकर पांडेय, आलोक दुबे और सोनू यादव को भी नोटिस दी गई है. सभी से 12 जून तक जवाब मांगा गया है. संतोषजनक जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी गई है.

Exclusive: हमसे बिना पूछे कैसे बिजली का रेट बढ़ाया गया? उर्जा मंत्री ने UPPCL चेयरमैन को लगाई फटकार

एनकाउंटर को फर्जी बताया

याचिका में संजय बिंद ने दावा किया कि पुलिस ने उनके भाई कमलेश को 3 जून को बिहार से उठाकर लाया और 4 जून को फर्जी एनकाउंटर कर दिया. उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है. 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केवल FIR के आधार पर बुलडोजर एक्शन नहीं किया जा सकता. याचिका में डीएम गाजीपुर, एसडीएम सदर गाजीपुर और प्रमुख सचिव गृह को पक्षकार बनाया गया है. 

29 मई को हुई थी विनीत राय की हत्या

बता दें कि 29 मई की रात होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कमलेश चौधरी इस मामले में आरोपी था. एनकाउंटर के बाद हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था.

याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के माध्यम से दायर की गई है. संजय बिंद ने नोटिस रद्द करने की मांग की है.

UP चुनाव 2027 में किस आधार पर मिलेगा टिकट? BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिया ये जवाब

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prayagraj News: ध्वस्तीकरण नोटिस को कमलेश बिंद के भाई संजय ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, पुलिस ने किया था एनकाउंटर
गाजीपुर एनकाउंटर: ध्वस्तीकरण नोटिस को कमलेश बिंद के भाई संजय ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, पुलिस ने किया था एनकाउंटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड:'धार्मिक आयोजनों को राजनीति से दूर रखें', अर्धकुंभ को लेकर राजकुमार ठुकराल के बयान से सियासत गरमाई
उत्तराखंड:'धार्मिक आयोजनों को राजनीति से दूर रखें', अर्धकुंभ को लेकर राजकुमार ठुकराल के बयान से सियासत गरमाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अंतिम चरण में, अगस्त तक होगा हैंडओवर
वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अंतिम चरण में, अगस्त तक होगा हैंडओवर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura News: श्री बांके बिहारी मंदिर के पास हुए हादसे के बाद टूटी नगर निगम की नींद, भवन मालिकों को मिला नोटिस
श्री बांके बिहारी मंदिर के पास हुए हादसे के बाद टूटी नगर निगम की नींद, भवन मालिकों को मिला नोटिस
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमले से बिगड़ रहे हालात, फौरन बंद हो अटैक', जहाज पर अमेरिकी हमले से गुस्साए भारत की दो टूक
3 दिन में तीन हमले, समंदर में US के दुस्साहस से भड़का भारत, ट्रंप से बोला- फौरन बंद हो अटैक
बिहार
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
बॉलीवुड
शादी के 9 साल बाद भी बच्चे को तरस रहीं ये एक्ट्रेस, TVF हुआ फेल, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे
मोनालिसा का आईवीएफ हुआ फेल, बच्चे के लिए दर्द में एक्ट्रेस, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे
क्रिकेट
W, W, W... 'जीरो' रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया से टूटा 23 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड; बांग्लादेश ने रचा इतिहास
W, W, W... 'जीरो' रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया से टूटा 23 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
विश्व
ईरान पर अमेरिका के हमलों से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात, 16 जून को फ्रांस में जुटेंगे G-7 के देश, जानें कौन-कौन होगा शामिल
ईरान पर अमेरिकी हमलों से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात, 16 जून को फ्रांस में जुटेंगे G-7 के देश
विश्व
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका, भारत के लिए मुश्किल कैसे?
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका?
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget