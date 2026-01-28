हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'

अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'

Aparna Yadav Prateek Yadav News: बीजेपी नेता अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव के बीच रिश्ते सुलझ गए हैं. इस बीच प्रतीक यादव ने हेटर्स को करारा जवाब देते हुए कहा है कि 'गो टू हैल'.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 28 Jan 2026 05:52 PM (IST)
बीजेपी नेता अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव के बीच रिश्ते सुलझ गए हैं. इस बात की जानकारी उनके पति प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है. प्रतीक ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि 19 जनवरी को मेरे और मेरी पत्नी अपर्णा के बीच एक बहुत भयानक विवाद हुआ था. जिसके कारण मैंने दो पोस्ट डाले थे. 

उन्होंने आगे कहा कि अब हम दोनों ने मिलकर उस विवाद को सुलझा लिया है और खत्म कर लिया है. उन्होंने आगे कहा कि इस विवाद के सुलझने से या हमारे साथ आने से जो लोग जल रहे हैं तुम सबके सब भाड़ में जाओ. 'गो टू हैल'.

पोस्ट कर हेटर्स को दिया करारा जवाब

प्रतीक यादव ने एक और पोस्ट में लिखा कि जलनखोरों मुझे खुशी है कि तुम जैसे लोगों के दिल में इतनी नफरत है. तुम्हारा जीवन इतनी नफरत के कारण तकलीफों से भरा पड़ा है, तुम्हें प्रतिदिन कितनी मानसिक तकलीफ होती है दूसरे की खुशी देखकर, तुम इसके हकदार हो.

 
 
 
 
 
Prateek Yadav (@iamprateekyadav) द्वारा साझा की गई पोस्ट

उन्होंने आगे लिखा कि मुझे खुशी है कि तुम जैसे लोग खुद को इतनी पीड़ा देते हो. ईश्वर करे तुम सब नफरतखोर हमेशा इतनी पीड़ी में रहो.प्रतीक यादव लगातार कुछ जलने वाले लोगों को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं. 

अपर्णा के साथ शेयर की तस्वीर

प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर अपर्णा संग तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "सब अच्छा है. वो चैंपियन होते हैं जो अपनी पर्सनल/प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं. हम चैंपियंस का परिवार हैं." 

बता दें कि बीते दिनों अपर्णा के पति प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था. जिसमें उन्होंने अपर्णा यादव से तलाक लेने की घोषणा की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें स्वार्थी महिला बताया और कहा कि वो केवल मशहूर बनना चाहती है.

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज़ुल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज़्म और रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया है. फियाज़ुल को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज़ लाइव में डिजिटल कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे रिपोर्टिंग, एडिटिंग और न्यूज़रूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं. समाज को नई दृष्टि देने और पत्रकारिता के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं.
Published at : 28 Jan 2026 05:52 PM (IST)
Aparna Yadav BJP UP NEWS
