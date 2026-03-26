बरेली में अंडे को लेकर पति से हुआ विवाद मारपीट तक पहुंचा, गुस्साई पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम

उत्तर प्रदेश के बरेली में अंडे खाने को लेकर हुए पति के साथ हुआ विवाद जानलेवा हो गया. जिसके बाद गुस्साई पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसकी हालत बिगड़ गई. आनन फ़ानन में उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. मायके वालों ने ससुरालियों पर उसे प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है.

ये घटना बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के बमियाना गाँव की है. बताया जा रहा है कि यहां रहने वालें असलम ने 25 साल की महजबीन के साथ लव मैरिज की थी. बीते दिन भी महजबीन का अपने पति असलम से घर के कामकाज को लेकर विवाद हो गया था. इसी दौरान अंडे लाने की बात पर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई.

अंडे को लेकर हुए विवाद में खाया ज़हर

पत्नी ने अंडे लाने को कहा तो दोनों के बीच लड़ाई और तेज हो गई, जिसके बाद मामला हाथापाई तक पहुँच गया. दोनों की बीच झगड़े की आवाज़ सुनकर परिजन भी पहुँच गए और उन्हें किसी तरह शांत किया. इसके बाद पत्नी ने गुस्से में कहा कि वो अब पति का मुँह नहीं देखेगी. जिसके बाद उसने ख़ौफ़नाक कदम उठा लिया.

परिजनों का कहना है कि घटना के बाद महिला मानसिक रूप से परेशान थी और अगले दिन उसने गुस्से में आकर चूहे मार दवा खा ली. हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक़ उसकी हालत खतरे से बाहर है.

मायके वालों ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप

दूसरी तरफ महजबीन के मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था. जबकि पति का कहना है कि यह केवल आपसी विवाद था जो बाद में शांत हो गया था. इस मामले में भमोरा थाना प्रभारी सनी चौधरी ने बताया कि अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. शिकायत मिलने पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है और महिला की हालत पर नजर रखी जा रही है.

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