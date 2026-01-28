ममता बनर्जी को अजित पवार के मुद्दे पर मिला अखिलेश यादव का साथ, सपा चीफ ने कर दी बड़ी मांग
Baramati Plane Crash: अजित पवार के निधन के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने दुख जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस तरह से वीआईपी का निधन हो जाना दुख की बात है.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का बुधवार (28 जनवरी) की सुबह विमान हादसे में निधन हो गया. उनके निधन की खबर से देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है. अजित पवार के निधन पर नेताओं की तरफ से दुख जताया जा रहा है. इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी संवेदना प्रकट की है. साथ ही उन्होंने इस हादसे की जांच की मांग की है.
अखिलेश यादव ने प्लेन क्रैश को लेकर कहा कि वह 6 बार डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता रहे. ममता बनर्जी के जांच की मांग के सवाल पर कहा कि अगर आज के समय में जहां हम टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं और इतना जागरूक हैं तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी.
अखिलेश यादव ने की निष्पक्ष जांच की मांग
उन्होंने कहा कि किसी वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो. इसलिए यह बात साफ होनी चाहिए कि आखिकार यह घटना क्यों हुई. उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह से कई वीआईपी की जान गई है. ऐसी जांच हो जिससे यह निष्पक्ष पता चले की घटना किस वजह से हुई है.
अजित पवार के निधन परसोशल मीडिया पोस्ट में जताया दुख
अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट अजित पवार के निधन दुख प्रकट किया. उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन, अत्यंत दुःखद! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें. शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं.
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में निधन, अत्यंत दुःखद !— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) January 28, 2026
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें.
शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं.
भावभीनी श्रद्धांजलि ! pic.twitter.com/kN1zLOGQWK
अखिलेश यादव के अलावा के विपक्ष के तमाम नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है. साथ ही कई नेताओं ने इस हादसे की जांच की मांग की है. इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हादसे को साजिश करार दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच करने की मांग की है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL