सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इस्तीफा देने वाले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार के मामले में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. प्रशांत कुमार से अब फर्जी डिग्री का मामला जुड़ गया है. उनके सगे भाई ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

भाई के मुताबिक अयोध्या डिप्टी कमिश्नर GST प्रशांत कुमार सिंह को फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से नौकरी मिली है. मामले में सगे भाई के द्वारा शिकायत के बाद जांच जारी है और आखिरी स्टेज में है. GST के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह के सगे बड़े भाई डॉ. विश्वजीत सिंह ने बड़े आरोप लगाए हैं.

प्रशांत कुमार के भाई ने लगाए जांच से बचने के आरोप

प्रशांत कुमार के भाई ने आरोप लगाया कि इस्तीफे का नाटक करके प्रशांत सिंह जांच और रिकवरी से भाग रहे हैं. प्रशांत के भाई ने बताया कि उन्होंने आंख की ऐसी बीमारी दिखाई है जो 50 साल से कम उम्र में पूरी दुनिया में किसी को नहीं होती है.

उनके भाई ने मुख्यमंत्री से जांच पूरी कराने की अपील की है. साथ ही डेट ऑफ बर्थ में भी धोखा करने के आरोप लगाए हैं. उनके भाई ने नेत्र विकलांग का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया. आरोप है कि प्रशांत ने खुद को 40% नेत्रहीन बताया.

मेडिकल बोर्ड के सामने पेश न होने के आरोप

प्रशांत कुमार पर आरोप है कि दो बार मेडिकल बोर्ड के आगे वह हाजिर नहीं हुए हैं. अब इस मामले में CMO मऊ की ओर से जांच शुरू कर दी गई है. विश्वजीत सिंह ने खुद प्रशांत कुमार सिंह के फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने की शिकायत की है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर जांच बैठा दी गई है. वहीं इन आरोपों को लेकर भी प्रशांत कुमार सिंह से पूछताछ की जाएगी. बता दें कि प्रशांत कुमार ने मंगलवार (27 जनवरी को सीएम योगी के सम्मान में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उनके इस्तीफे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसमें वह रोते-हुए दिख रहे हैं.