पीएम मोदी के निशाने पर रही अखिलेश यादव की सपा, कई बार लिया नाम, कहा- 'वो ये भूल रहे हैं कि...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (18 अप्रैल) को राष्ट्र के नाम संबोधन में समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष को अपने निशाने पर लिया. उन्होंने सपा को महिला विरोधी पार्टी बता दिया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास मौका था कि वह अपनी महिला विरोधी दाग को मिटाए लेकिन वह इससे चूक गई.

उन्होंने आरोप लगाया कि सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां कभी नहीं चाहेंगी कि पंचायतों और निकायों में नेतृत्व कर रहीं महिलाएं संसद पहुंचे. अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कई बार सपा का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष ये भूल रहा है कि वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है.

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान आगे कहा कि नारीशक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है, इन परिवारवादी पार्टियों का डर! अगर महिलाएं सशक्त हो गईं, तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा. ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़ें.