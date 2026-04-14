पीलीभीत पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, घंटों तलाशी के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रधान डाकघर स्थित पासपोर्ट कार्यालय को सोमवार को सायनाइड बम से उड़ाने की मेल पर आई धमकी से जिला प्रशासन दहल गया. आनन फानन में मौके पर पहुचे अधिकारियों के साथ पुलिस ने सायरन बजाकर दफ्तर को खाली करवाते हुए हर कमरे, गली, सहित आस पास जगहों पर बम निरोधक टीम ने सघन जांच पड़ताल की. लेकिन कोई भी संदिग्ध गतिविधि नही पाई गई.

कई घण्टे चली गहन जांच पडताल के बाद प्रशासन से सामान्य स्थिति बताते हुए स्थिति को सामान्य बता दिया. लेकिन अधिकारियों द्वारा ई मेल के माध्यम से आई धमकी को लेकर साइबर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. लेकिन किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी या हिरासत की सूचना नहीं है.

ई-मेल से मिली थी धमकी

बताया जा रहा है कि मंडलीय कार्यालय से ई मेल के जरिए आई बम धमाके की सूचना सोमवार को सुबह मिलने के बाद दोपहर एक बजकर 15 मिनट पर उड़ाने की धमकी दी गई थी. जिसके बाद अफरा तफरी मचने के बाद पासपोर्ट अधिकारी गिरीश चन्द्र विष्ट एवं रमेश मिश्रा सहित स्टाफ में हंडकम्प मच गया. जिसके बाद एतियातन दफ्तर की विजली काट दी गई.

बम निरोधक दस्ते ने की चेकिंग

बम निरोधक टीम के साथ पुलिस एलआईयू टीम को लगाकर सघन जांच पड़ताल के बा स्थिति को सामान्य बताते हुए किसी तरह का कोई खतरा न होने की बात कही. सूचना के मुताबिक पीलीभीत जिले सहित ये धमकियां अमरोहा, बदायूं, रामपुर,शाहजहांपुर जैसे कई जिले शामिल है. बम से उड़ने की आई धमकी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है.

पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम सहित अन्य टीमो को भेजकर एजेंसियों को लगाया गया है. कोई भी अवांछनीय संदिग्ध स्थिति नही पॉई गई है, फिलहाल स्थिति सामान्य है. जल्द ही मेल भेजने वाले को तलाश किया जाएगा.