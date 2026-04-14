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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPrayagraj News: प्रयागराज की 4 साल की सत्या का कमाल, 21 मिनट में पार किया यमुना, नन्हीं तैराक से बढ़ीं उम्मीदें

Prayagraj News: प्रयागराज की 4 साल की सत्या का कमाल, 21 मिनट में पार किया यमुना, नन्हीं तैराक से बढ़ीं उम्मीदें

Prayagraj News In Hindi: सत्या ने यमुना नदी को तैरकर महज 21 मिनट 28 सेकंड में पार कर लिया. इस ऐतिहासिक तैराकी की शुरुआत शनिवार की सुबह ठीक 7 बजे हुई. उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 14 Apr 2026 08:12 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज  में महेवा पश्चिम क्षेत्र में रहने वाली महज 4 साल की बच्ची सत्या भारती ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो आमतौर पर बड़े-बड़े तैराकों के लिए भी चुनौतीपूर्ण माना जाता है. सत्या ने यमुना नदी को तैरकर महज 21 मिनट 28 सेकंड में पार कर लिया. इस ऐतिहासिक तैराकी की शुरुआत शनिवार की सुबह ठीक 7 बजे हुई. नन्ही सत्या ने पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ यमुना की तेज धाराओं को मात देते हुए नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर सभी को चौंका दिया.

सत्या की इस उपलब्धि का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उसकी हिम्मत और जज्बे की जमकर सराहना कर रहे हैं. बच्ची के कोच के साथ उसके माता-पिता खासा उत्साहित हैं.

त्रिभुवन निषाद सिखा रहे तैराकी

सत्या, देवेंद्र कुमार की बेटी है और वह पिछले कुछ समय से अपने कोच त्रिभुवन निषाद से नियमित रूप से तैराकी का प्रशिक्षण ले रही है. कोच के अनुसार, सत्या में बचपन से ही सीखने की ललक, अनुशासन और आत्मविश्वास दिखाई देता है.

जिस उम्र में बच्चे सामान्य खेलों से परिचित होते हैं, उस उम्र में सत्या ने यमुना जैसी विशाल नदी को पार कर यह साबित कर दिया है कि अगर हौसले मजबूत हों और सही मार्गदर्शन मिले, तो उम्र कभी भी सफलता में बाधा नहीं बनती. सत्या भारती आज न केवल प्रयागराज बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन चुकी है.

प्रदेश और देश के लिए उम्मीद

कोच के मुताबिक अगर सत्या को और बेहतर कोचिंग मिले तो वो प्रदेश और देश के लिए मेडल लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. उधर सत्या का यमुना पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. लोग उसकी खूब तारीफ़ और हिम्मत बढ़ा रहे हैं. लोग उसके हौसले को सही मंजिल तक ले जाने की अपील कर रहे हैं.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
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