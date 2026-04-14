सम्राट चौधरी की शपथ से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'वो साथी नहीं शातिर है जो...'

बिहार में हुए सियासी बदलाव पर सपा चीफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. बीजेपी नेता सम्राट चौधरी बुधवार (14 अप्रैल) को सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं. इस बीच सपा चीफ ने शायराना अंदाज में बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा है.

अपने एक्स पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, "वो साथी नहीं शातिर है जो आपको छोटा बना दे. जिसके हक़दार हैं उससे नीचे की शपथ दिला दे."

वो साथी नहीं शातिर है जो आपको छोटा बना दे

जिसके हक़दार हैं उससे नीचे की शपथ दिला दे — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 14, 2026

बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम

बता दें कि बुधवार सुबह 11 बजे के करीब सम्राट चौधरी बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे. पहली बार बीजेपी का बिहार में सीएम बनेगा. बिहार में बीजेपी ने कोई सरप्राइज नहीं दिया और सम्राट चौधरी को ही सत्ता की कमान सौंप दी. पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया और इसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नेता चुने गए.

सम्राट चौधरी का सियासी सफर