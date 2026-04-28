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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPilibhit Acid Attack: पत्नी के अफेयर का विरोध पड़ा भारी, पति के चेहरे पर महिला ने फेंका तेजाब, कराया गया भर्ती

Pilibhit Acid Attack: पत्नी के अफेयर का विरोध पड़ा भारी, पति के चेहरे पर महिला ने फेंका तेजाब, कराया गया भर्ती

Pilibhit News In Hindi: पति-पत्नी के बीच पिछले पांच सालों से चला रहा विवाद खौफनाक अंजाम के साथ अब गंभीर अपराध की श्रेणी में पहुंच गया. महिला ने अपने पति पर तेजाब फेंक दिया.

By : विक्रांत शर्मा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 28 Apr 2026 01:20 PM (IST)
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यूपी के पीलीभीत से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, यहां विवाद के चलते महिला ने अपने पति पर तेजाब से हमला कर दिया. इस हमले में पति बुरी तरह झुलस गया है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है. यह वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. बताया गया कि दोनों के बीच पिछले 5 सालों से यह विवाद चल रहा था, लेकिन यह इस खतरनाक अंजाम तक पहुंचेगा किसी को अंदाजा भी नहीं था. पीड़ित शख्स अस्पताल में भर्ती है.

वहीं, इस हादसे से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो इस बात की गवाह हैं कि कैसे एक हंसता-खेलता रिश्ता नफरत की आग में झुलस गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला दूसरी मंजिल के गेट पर घात लगाकर खड़ी है. पति जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है, पत्नी गिलास में भरा तेजाब उसके चेहरे पर उड़ेल देती है.

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पत्नी के अफेयर के आरोप में चल रहा था विवाद

जानकारी के मुताबिक, पीलीभीत के कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला हेमंत पेशे से सुनार है. हेमंत का आरोप है कि उसकी पत्नी शिल्पी का किसी और से अफेयर चल रहा था, जिसे लेकर 2021 से ही दोनों के बीच कानूनी जंग चल रही है. विवाद इतना बढ़ा कि हेमंत ने तलाक की अर्जी दे दी. इसी बात से नाराज होकर रविवार शाम शिल्पी लखीमपुर से पीलीभीत पहुंची और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

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तेजाब के छींटे पड़ने से पत्नी भी घायल

पीड़ित घायल हेमंत ने बताया कि "मुझे लगा उसने गर्म चाय फेंकी है, मैंने किचन में जाकर मुंह धुला, लेकिन जलन बढ़ती गई. जब शावर लिया और तेजाब मुंह में गया तो खट्टा स्वाद आने पर समझ आया कि ये तेजाब है." हमले के दौरान तेजाब की छींटे पड़ने से पत्नी शिल्पी भी घायल हुई है. दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ हेमंत की हालत गंभीर बनी हुई है. 

पुलिस मामले की जांच में जुटी

वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश में जुट गई है. फिलहाल, पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर घरेलू हिंसा और बढ़ती कट्टरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Published at : 28 Apr 2026 01:20 PM (IST)
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