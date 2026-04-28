'गाजीपुर में सपा की वजह से मिला पीड़ित परिवार को मुआवजा', अखिलेश यादव के नेता का बड़ा बयान

गाजीपुर के कटरिया गांव में नाबालिग लड़की की मौत के बाद मचे सियासी घमासान के बीच यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है. जिस पर समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है. सपा नेता ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार को ये सहायता सपा की वजह से मिली है. उन्होंने मामले में सही कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई.

सपा नेता और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि गाज़ीपुर में हुई नाबालिग बेटी की मौत का मामला अगर ग़लत था तो सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा क्यों दिया और अगर घटना सही थी तो थाना इंचार्ज पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई. सपा ने मांग की इस मामले में करंडा थानाध्यक्ष को तत्काल लाइन हाजिर किया जाए और उसके बाद केस की जांच कराई जाए.

सपा नेता ने पुलिस प्रशासन पर लगाए आरोप

दरअसल गाजीपुर के कटरिया गांव में नाबालिग बेटी की मौत के बाद से सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है. 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन पर पथराव किया गया था जिसके बाद 47 लोगों के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें करीब 17 लोगों को जेल भी भेजा गया है.

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सोमवार को पूर्व मंत्री और जमानिया के विधायक ओम प्रकाश सिंह जेल भेजे गए आरोपियों से मिलने पहुंचे जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने घटना को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जेल गए सत्या यादव समेत 17 लोगों से मिलने आए थे.

करंडा थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की माँग

सपा नेता ने कहा कि करंडा थाना पुलिस ने लोगों पर जुल्म किया है और इस जुल्म के मूल में करंडा थाना अध्यक्ष है. यदि सब गलत था तो सरकार ने मुआवजा क्यों भेजा घटना सहित ही तो थाना इंचार्ज पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई यह प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना हरकत है. जिन्हें जेल भेजा गया है वो कोई अपराधी नहीं है. पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है.

ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने मांग की कि करंडा थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया जाए और केस की निष्पक्ष जाँच कराई जाए. हम लोगों का मकसद न्याय दिलाना हैं. हमने आवाज उठाई तो न्याय मिला. इसीलिए समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के गांव गई थी.

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