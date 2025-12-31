नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से उत्तराखंड प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. जहां राज्य के कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पद में पदोन्नति की जाएगी. इनमें हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और हरिद्वार मेलाधिकारी सोनिका सिंह का नाम सबसे ऊपर है.

पदोन्नति के बाद अपर सचिव सोनिका सिंह सचिव स्तर की अधिकारी बन जाएंगी. वहीं अगर वे आगे भी मेलाधिकारी के पद पर बनी रहती हैं, तो यह हरिद्वार कुंभ और अर्धकुंभ के इतिहास में पहली बार होगा जब सचिव स्तर का कोई अधिकारी अर्धकुंभ मेले का भी संचालन करेगा.

हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को भी एक जनवरी से एक ग्रेड की पदोन्नति दी जाएगी. उन्हें चयन ग्रेड लेवल-12 से लेवल-13 में प्रोन्नत किया जाएगा. इससे जिले के प्रशासनिक दायित्वों में ओर मजबूती आने की उम्मीद है.

नए साल से होंगे डीपीसी के आदेश जारी

मुख्य सचिव आनंदवर्द्धन की अध्यक्षता में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक पहले ही संपन्न हो चुकी है. जिसमें डीपीसी की संस्तुति के आधार पर एक जनवरी से पदोन्नति के आदेश प्रभावी होंगे.

इन आईएएस अधिकारियों में 2010 बैच के डॉ. अहमद इकबाल, ईवा श्रीवास्तव, सोनिका सिंह, रंजना राजगुरु, आनंद स्वरूप, देवकृष्ण तिवारी, उमेश नारायण पांडे और राजेंद्र कुमार को सचिव पद पर पदोन्नत किया जाएगा. वर्तमान में यह सभी अधिकारी अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं. इसके अलावा मयूर दीक्षित, वंदना, विनीत कुमार, रीना जोशी और आनंद श्रीवास्तव को चयन ग्रेड में पदोन्नति दी जाएगी.

इन प्रशासनिक बदलावों से राज्य की व्यवस्था होगी मजबूत

वहीं आईपीएस अधिकारियों की बात करें तो इनमें अभिनव कुमार को एडीजी से डीजी के पद पर पदोन्नत किया जाएगा. निवेदिता कुकरेती को डीआईजी से आईजी, प्रहलाद मीणा को एसएसपी से डीआईजी, बरिंदरजीत सिंह और पी. रेणुका देवी को डीआईजी से आईजी के पद पर पदोन्नति मिलेगी.

इसके अलावा प्रीति प्रियदर्शिनी और यशवंत चौहान को एसएसपी से डीआईजी, जबकि तृप्ति भट्ट और रामचंद्र राजगुरु को एसपी से एसएसपी के पद पर प्रोन्नत किया जाएगा. नए साल के साथ होने वाले इन प्रशासनिक बदलावों से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ होने की उम्मीद जताई जा रही है.