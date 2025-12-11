एक्सप्लोरर
पीला डंडा, नीला यूनिफॉर्म... ओम प्रकाश राजभर ने तैयार कर ली अपनी सेना, नाम दिया RSS!
Om Prakash Rajbhar RSS: उत्तर प्रदेश में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 'राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना' (RSS) नामक अपनी सेना बनाई है. सैनिकों को नीली वर्दी, पीली बेल्ट और पीला डंडा दिया गया है.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा काम किया है, जो यूपी के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी चर्चा का विषय बन गया है. राजभर ने अपनी नई सेना खड़ी कर दी है, जिसको नाम दिया है RSS- राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना.
ओम प्रकाश राजभर की सेना में शामिल हुए सैनिकों को बाकायदा वर्दी मिली है. नीले रंग की यूनिफॉर्म, पीली बेल्ट, कंधे पर सितारे, छाती पर बैच, सिर पर बैरेट कैप और हाथ में पीला डंडा... इन सबके साथ ओम प्रकाश राजभर के सुहेलदेव सैनिक तैयार दिख रहे हैं.
