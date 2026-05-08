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बंगाल विधानसभा भंग करने पर ओम प्रकाश राजभर बोले- 'हार के बाद बौखला गईं हैं ममता बनर्जी...

UP News: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ममता बनर्जी हार के बाद बौखला गई हैं जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया. इसके बाद राज्यपाल के पास विधानसभा भंग करने का अधिकार है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 08 May 2026 11:52 AM (IST)
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बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई हैं. गुरुवार को राज्यपाल आरएन रवि ने बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया. जिस पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया आई हैं. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी संविधान को नहीं मान रही थी इसलिए राज्यपाल ने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा भंग कर दी. 

ओम प्रकाश राजभर ने बंगाल में नई सरकार के गठन और ममता बनर्जी के इस्तीफा देने से इनकार करने पर कहा कि "हार के बाद ममता बनर्जी को एक बौखलाहट हुई है और इस बौखलाहट में उन्होंने ग़लत फैसला लिया और संविधान को नहीं माना, इसके बाद राज्यपाल के पास अधिकार है विधानसभा भंग करने का तो राज्यपाल ने संविधान के दायरे में विधानसभा को भंग कर दिया. 

ममता बनर्जी पर साधा निशाना

राजभर ने कहा कि ममता जी संविधान को नहीं मान रही थी तो राज्य में सरकार गठन का अधिकार राज्यपाल के पास है. अब बंगाल में सरकार बदल गई है. कल वहां की नई सरकार शपथ लेने जा रही है. वहां पर जो अराजकता थी, गुंडा राज था, उसे खत्म करने के लिए वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है तो जो हत्या हुई है वहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए तो उसका खुलासा होगा. 

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तमिलनाडु में सरकार के गठन पर कही ये बात 

तमिलनाडु में टीवीके को पूर्ण बहुमत का समर्थन नहीं मिल पाने की वजह से राज्यपाल ने विजय थलापति को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है. जिस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि "वहां कुछ सीटों का अंतर हैं. टीवीके बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हैं तो ये राज्यपाल के ऊपर हैं कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इन्हें बुलाकर बहुमत साबित करने का मौका इनको मिलना चाहिए." 

'भारत में रहना है वंदे मातरम कहना होगा'

असदुद्दीन ओवैसी द्वारा वंदे मातरम पर दिए बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारत सभी धर्मों का देश हैं और यहां पर अलग-अलग धर्मों के लोग गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघरों में अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं. लेकिन, वंदे मातरम से क्या एलर्जी है? हम तो कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहना है तभी भारत में रहना है.  

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Published at : 08 May 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
UP NEWS OM Prakash Rajbhar MAMATA BANERJEE Bengal Results 2026
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