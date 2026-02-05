हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थBreakfast For High Blood Pressure: सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये 10 देसी चीजें, कंट्रोल में रहेगा ब्लड प्रेशर और हार्ट भी रहेगा हेल्दी

Breakfast For High Blood Pressure: सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये 10 देसी चीजें, कंट्रोल में रहेगा ब्लड प्रेशर और हार्ट भी रहेगा हेल्दी

Desi Breakfast: नाश्ता हमारा कैसा है इससे सिर्फ यह डिसाइड नहीं होता है कि आपका दिन कैसे जाएगा, इसके साथ ही इससे यह भी डिसाइड होता है कि आपका हेल्थ कैसा रहनेवाला है. चलिए आपको बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 05 Feb 2026 02:29 PM (IST)
Desi Breakfast: नाश्ता हमारा कैसा है इससे सिर्फ यह डिसाइड नहीं होता है कि आपका दिन कैसे जाएगा, इसके साथ ही इससे यह भी डिसाइड होता है कि आपका हेल्थ कैसा रहनेवाला है. चलिए आपको बताते हैं.

सुबह का संतुलित नाश्ता ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने, हार्ट पर पड़ने वाले सुबह के दबाव को कम करने और पोटैशियम, मैग्नीशियम व फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व देने में मदद करता है. देसी खाने में कई ऐसे नाश्ते हैं, जो स्वाद के साथ हाई ब्लड प्रेशर को संभालने में मदद करते हैं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं. 

1/10
सब्जियों से भरपूर पोहा कम सोडियम और फाइबर से भरपूर होता है. इसमें गाजर, मटर और प्याज मिलाकर बनाया गया पोहा हल्का रहता है. नींबू और हरा धनिया स्वाद बढ़ाते हैं, बिना ज्यादा नमक डाले.
सब्जियों से भरपूर पोहा कम सोडियम और फाइबर से भरपूर होता है. इसमें गाजर, मटर और प्याज मिलाकर बनाया गया पोहा हल्का रहता है. नींबू और हरा धनिया स्वाद बढ़ाते हैं, बिना ज्यादा नमक डाले.
2/10
सूजी से बना उपमा अगर बीन्स, टमाटर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के साथ कम तेल में बनाया जाए, तो यह हार्ट के लिए बेहतर विकल्प बन जाता है. अतिरिक्त नमक न डालने से यह बीपी कंट्रोल में मदद करता है.
सूजी से बना उपमा अगर बीन्स, टमाटर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के साथ कम तेल में बनाया जाए, तो यह हार्ट के लिए बेहतर विकल्प बन जाता है. अतिरिक्त नमक न डालने से यह बीपी कंट्रोल में मदद करता है.
Published at : 05 Feb 2026 02:29 PM (IST)
Breakfast For High Blood Pressure Desi Breakfast For BP Control Foods To Control Hypertension

