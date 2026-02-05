सूजी से बना उपमा अगर बीन्स, टमाटर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के साथ कम तेल में बनाया जाए, तो यह हार्ट के लिए बेहतर विकल्प बन जाता है. अतिरिक्त नमक न डालने से यह बीपी कंट्रोल में मदद करता है.