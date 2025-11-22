नोएडा में यातायात माह 2025 पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, हजारों वाहनों के चालान, 31 गाड़ियां सीज

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात माह 2025 के अवसर पर आज 22 नवंबर 2025 को एक व्यापक अभियान चलाया गया है. इस अभियान का उद्देश्य न सिर्फ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना था, बल्कि आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना भी था.

आज के विशेष अभियान के तहत, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध बड़ी संख्या में चालान और सीज की कार्रवाई की गई, जिसमें मैनुअल चालान 4,684, ISTMS कैमरों से ई–चालान से 5,840, कुल ई–चालान 10,524 किये गये और नियमों का उल्लंघन करने वाले 31 वाहन सीज किया. जो चलान किये गये उनमें बिना हेलमेट 4,510 तीन सवारी 137 ड्रिंक एंड ड्राइव 09, बिना प्रलूशन सट्रिफिकेट चल रहे 690 वाहनो के चलान किये गये.

नियमों का पालन करने वालों किया सम्मानित

दरअसल, यातायात पुलिस ने 'यातायात माह' के तहत विभिन्न शिक्षण संस्थानों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया. खेरली नहर पुल, राजकीय इंटर कॉलेज सेक्टर–12, कंपोजिट विद्यालय गांव मोरना, सलारपुर, भंगेल और थाना फेज–2, सेक्टर–84 मार्ग पर प्रचार प्रसार वाहन पर लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से और स्वयं छात्रों द्वारा नागरिकों को यातायात नियमों और संकेतों, गोल्डन आवर्स और राहगीर योजना (घायल की मदद करने वाले नागरिक को सम्मान और सुरक्षा) के विषय में जानकारी दी गई.

हापुड़ में बाइक सवार का कटा चालान

उधर, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बाइक से स्टंट करने वाले युवक पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है, पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद बाइक मालिक पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल बाइक पर सबसे पीछे बैठे युवक ने अपने साथी को गोद में उठा लिया और इस हालत में तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाते रहे. इसमें बाइक सवारों ने न सिर्फ खुद की जान से खिलवाड़ किया बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में डाली.

