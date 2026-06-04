हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारेगी कॉकरोच जनता पार्टी? प्रवक्ता सौरव दास ने साफ कर दी तस्वीर

UP विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारेगी कॉकरोच जनता पार्टी? प्रवक्ता सौरव दास ने साफ कर दी तस्वीर

CJP शनिवार को दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी. इस बीच यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी आगामी चुनावों में भी हिस्सा लेगी?

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 04 Jun 2026 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

कॉकरोच जनता पार्टी 6 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी. इससे पहले अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी आगामी जनवरी फरवरी 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेगी?

इसको लेकर सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने अहम जानकारी दी है.  उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है. ये मूवमेंट है. यूथ मूवमेंट है. देखते हैं आगे जाकर क्या होता है? अभी तो 10-15 दिन हुए हैं.

सौरव दास ने सरकार पर संवाद न करने का आरोप लगाया है. आंदोलन से जुड़े सौरव दास ने कहा कि इस मुद्दे पर व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अब तक करीब 8 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं. 

संभल: 1978 के दंगों में उजड़ गया था परिवार, अब 48 साल बाद योगी सरकार ने दिया जमीन का पट्टा

अब तक हमसे कोई सपंर्क नहीं- सौरव दास

उन्होंने कहा कि उनकी ओर से सरकार के साथ बातचीत की लगातार मांग की गई, लेकिन अब तक कोई संपर्क नहीं किया गया है. इसी के चलते 6 जून को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है. दीपके ने कहा कि इस प्रदर्शन में सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन किसी भी पार्टी के बैनर या झंडे का इस्तेमाल नहीं होगा. उन्होंने अपील की कि जो भी लोग प्रदर्शन में शामिल हों, वे कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें.

उधर, 6 जून के प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में से एक अभिषेक रांका ने प्रेस वार्ता में कहा कि 'शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करें, हिंसा को नकारें.'

यूपी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सड़क किनारे बितानी पड़ी रात! अस्थायी टेंट में नहीं था बिजली, पंखे का इंतजाम

CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका  ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी कानून-व्यवस्था के दायरे में 'शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक' विरोध प्रदर्शनों का आह्वान करती है, और हिंसा से दूर रहने की अपील करती है.

Published at : 04 Jun 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP POLITICS Cockroach Janata Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारेगी कॉकरोच जनता पार्टी? प्रवक्ता सौरव दास ने साफ कर दी तस्वीर
UP विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारेगी कॉकरोच जनता पार्टी? प्रवक्ता सौरव दास ने साफ कर दी तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल: 1978 के दंगों में उजड़ गया था परिवार, अब 48 साल बाद योगी सरकार ने दिया जमीन का पट्टा
संभल: 1978 के दंगों में उजड़ गया था परिवार, अब 48 साल बाद योगी सरकार ने दिया जमीन का पट्टा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी बोले- 'पर्यटन को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर...'
सीएम योगी बोले- 'पर्यटन को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, कहा- देश भर में लाया जाएगा नगीना मॉडल
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, कहा- देश भर में लाया जाएगा नगीना मॉडल
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस वार्ता पर बड़ा खुलासा, RJD सांसद मनोज झा ने लिखी थी सिफारिशी चिट्ठी
कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस वार्ता पर बड़ा खुलासा, RJD सांसद मनोज झा ने लिखी थी सिफारिशी चिट्ठी
बॉलीवुड
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा
क्रिकेट
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
इंडिया
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
इंडिया
सत्ता जाने के बाद ये क्या TMC का हाल, बेड के नीचे छिपे नेता को पुलिस ने निकाला, Video वायरल
सत्ता जाने के बाद ये क्या TMC का हाल, बेड के नीचे छिपे नेता को पुलिस ने निकाला, Video वायरल
इंडिया
Explained: सोनिया गांधी जेल में मिलने पहुंची, कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए! भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या?
भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या? कैसे कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए
ट्रेंडिंग
Video: ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget