कॉकरोच जनता पार्टी 6 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी. इससे पहले अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी आगामी जनवरी फरवरी 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेगी?

इसको लेकर सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने अहम जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है. ये मूवमेंट है. यूथ मूवमेंट है. देखते हैं आगे जाकर क्या होता है? अभी तो 10-15 दिन हुए हैं.

सौरव दास ने सरकार पर संवाद न करने का आरोप लगाया है. आंदोलन से जुड़े सौरव दास ने कहा कि इस मुद्दे पर व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अब तक करीब 8 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं.

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अब तक हमसे कोई सपंर्क नहीं- सौरव दास

उन्होंने कहा कि उनकी ओर से सरकार के साथ बातचीत की लगातार मांग की गई, लेकिन अब तक कोई संपर्क नहीं किया गया है. इसी के चलते 6 जून को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है. दीपके ने कहा कि इस प्रदर्शन में सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन किसी भी पार्टी के बैनर या झंडे का इस्तेमाल नहीं होगा. उन्होंने अपील की कि जो भी लोग प्रदर्शन में शामिल हों, वे कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें.

उधर, 6 जून के प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में से एक अभिषेक रांका ने प्रेस वार्ता में कहा कि 'शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करें, हिंसा को नकारें.'

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CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी कानून-व्यवस्था के दायरे में 'शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक' विरोध प्रदर्शनों का आह्वान करती है, और हिंसा से दूर रहने की अपील करती है.