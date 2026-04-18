नोएडा हिंसा: पुलिस लाइन में 3 घंटे रोके गए सपा नेता, पुलिसकर्मियों से हुई जमकर बहस

उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि को लेकर बीते दिनों प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन के बाद भारी बवाल हो गया. इस बीच समाजवादी पार्टी ने हिंसा पर हंगामा किया है. नोएडा में हुई हिंसा के मामले में श्रमिकों के उत्पीड़न का आरोप लगाकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार (17 अप्रैल) को डीएनडी पहुंचा.

डीएनडी से गिरफ्तार कर पुलिस उन्हें सूरजपुर स्थित पुलिस लाइन लेकर पहुंची. यहां करीब तीन घंटे तक रखा गया. पुलिस और सपा नेताओं के बीच तीखी बहस भी हुई. इस दौरान सपा के बड़े नेताओं ने जमकर नारेबाजी की है. कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी तगड़ी नोंकझोंक की खबरें भी सामने आई हैं.

नेता प्रतिपक्ष ने लगाए आरोप

माता प्रसाद पांडे ने नोएडा में श्रमिक के उग्र आंदोलन को भाजपा सरकार की बड़ी विफलता बताते हुए कहा कि श्रमिकों का शोषण कर पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है. श्रमिकों से सपा के प्रतिनिधिमंडल को नहीं मिलने देने से लोकतंत्र की हत्या की गई है.

सपा श्रमिकों के साथ है और अत्याचार और उत्पीड़न की सच्चाई उजागर होने से प्रदेश सरकार डर गई है. उन्होंने कहा कि श्रमिकों का मुद्दा सदन भी उठाया जाएगा. इस मौके पर पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने कहा कि सरकार दमनकारी नीति अपना रही है.

नेता प्रतिपक्ष ने दी चेतावनी

साथ ही श्रमिकों का उत्पीड़ चरम पर है. उनसे 12 घंटे से अधिक काम कराया जा रहा है. साथ ही उचित वेतन भी नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि श्रमिकों की तरफ से हक मांगने पर उन्हें जेल में डाला जा रहा है. यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. श्रमिकों के हितों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होना चाहिए. ताकि उनकी समस्या को सुन तत्काल उसका निस्तारण किया जा सके.

इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी, महानगर अध्यक्ष आश्रय गुप्ता, विधायक कमाल अख्तर, विधायक अतुल प्रधान, विधायक पंकज मलिक, पूर्व एमएलसी शशांक यादव, फकीर चंद नागर, बीरसिंह यादव समेत अन्य मौजूद रहे.

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