नोएडा के सेक्टर-150 स्थित टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सोसाइटी के क्लब हाउस में स्टीम बाथ लेने गईं दो महिलाएं करीब एक घंटे तक स्टीम रूम में फंसी रहीं, जब दरवाजा अचानक लॉक हो गया. अंदर भाप और गर्मी लगातार बढ़ने से दोनों का दम घुटने लगा, लेकिन सोसाइटी प्रबंधन की ओर से कोई मदद नहीं मिली. महिलाओं ने फॉल्स सीलिंग तोड़ी, एक रॉड निकाली और उससे दरवाजे का लॉक तोड़कर अपनी जान बचाई.

गौरतलब है कि घटना की शिकार महिलाएं पारुल चतुर्वेदी और तरुणा, टाटा यूरेका पार्क की निवासी हैं. जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर लगभग 12:30 बजे दोनों महिलाएं क्लब हाउस में स्टीम बाथ लेने गई थीं. उनका सत्र 30 मिनट का था, लेकिन जब निर्धारित समय पूरा हुआ और उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, तो दरवाजा अंदर से नहीं खुला.

महिलाओं ने मचाया शोर, नहीं मिली बाहर से प्रतिक्रिया

जानकारी के अनुसार दोनों ने बार-बार दरवाजा खटखटाया, जोर से शोर मचाया, लेकिन किसी स्टाफ या सिक्योरिटी गार्ड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. इस बीच कमरे में भाप भर जाने से सांस लेने में तकलीफ होने लगी. घबराई महिलाओं ने किसी तरह फॉल्स सीलिंग को तोड़ा, और वहां से एक रॉड निकालकर लगभग 30 मिनट तक दरवाजा खोलने की कोशिश की. आखिरकार दरवाजे का लॉक टूट गया और दोनों किसी तरह बाहर निकल सकीं.

महिलाओं ने सोसाइटी प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप

वहीं बाहर निकलने के बाद दोनों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों महिलाओं ने बताया कि सोसाइटी में भारी मेंटेनेंस चार्ज और शुल्क वसूलने के बावजूद सुरक्षा और प्रबंधन के हालात बेहद खराब हैं. उन्होंने सोसाइटी प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है.

घटना ने खड़े किये व्यवस्थाओं पर सवाल

वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि महिलाएं थोड़ी देर और अंदर फंसी रहतीं, तो यह हादसा गंभीर रूप ले सकता था. अब सवाल उठ रहे हैं कि इतने महंगे और आधुनिक सोसाइटी में भी आपातकालीन प्रोटोकॉल और सेफ्टी मैकेनिज्म क्यों नदारद हैं.

