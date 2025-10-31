नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द बनेगा ट्रांसपोर्ट हब, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी की तैयारी पूरी

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) के जल्द उद्घाटन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं.

एयरपोर्ट को दिल्ली-एनसीआर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ और हरियाणा जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ने के लिए बहु-माध्यम परिवहन (मल्टी-मॉडल) कनेक्टिविटी सिस्टम विकसित किया जा रहा है. इससे एयरपोर्ट पहुंचना न सिर्फ आसान होगा, बल्कि यात्रियों का समय भी काफी बचेगा.

एयरपोर्ट को रेल और मेट्रो से जोड़ने के लिए चल रहा है काम

ग़ौरतलब है कि एयरपोर्ट को रेल और मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने एयरपोर्ट के लिए 10 इंटरसिटी बस सेवाएं शुरू करने की योजना तैयार की है, जिनमें करीब 500 बसों का बेड़ा तैनात किया जाएगा.

ये बसें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जैसे शहरों से सीधी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी. जिससे दिल्ली NCR और आसपास के जिलों के लोगों को सफर करने में आसानी होगी.

रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी

जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और दिल्ली-आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी है. वहीं, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) द्वारा ग्रेटर नोएडा से एयरपोर्ट तक मेट्रो लाइन का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है, जो दोनों टर्मिनलों को जोड़ेगा.

यात्रियों की यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए कैब और कार रेंटल सेवाएं भी शुरू की जा रही हैं. मोबिलिटी लॉजिस्टिक्स कंपनी एनएमआईसी ब्रांड के तहत कैब सेवा शुरू कर रही है, जो एयरपोर्ट के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आस-पास के क्षेत्रों में संचालित होगी.

इसके अलावा, उबर, ब्लू स्मार्ट और मेक माई ट्रिप जैसी कंपनियां भी ऑन-डिमांड टैक्सी सेवाएं और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगी. इन सेवाओं से दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मथुरा और आगरा तक यात्रा करना बेहद सहज होगा.

इंटरस्टेट एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ेगा एयरपोर्ट

वहीं राज्य सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को इंटरस्टेट एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने की भी मंजूरी दे दी है, जिससे दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ, मथुरा और आगरा तक सीधा और तेज मार्ग उपलब्ध होगा. नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इंटरसिटी व इंटरमॉडल परिवहन व्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य अंतिम चरण में है.

इन व्यवस्थाओं के पूरा होने के बाद जेवर एयरपोर्ट यात्रियों के लिए न केवल अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर का केंद्र बनेगा, बल्कि पूरे उत्तरी भारत के लिए एक प्रमुख परिवहन हब के रूप में भी उभरेगा.