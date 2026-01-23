नोएडा के शिव नादर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

नोएडा के प्रतिष्ठित शिव नादर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह धमकी स्कूल प्रशासन को ई-मेल के माध्यम से भेजी गई, जिसके बाद पूरे स्कूल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया.

इस धमकी की सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तत्काल एहतियाती कदम उठाए. स्कूल में मौजूद बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल बसों को बीच रास्ते से ही वापस भेज दिया गया, जबकि जो बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, उन्हें तय किए गए सुरक्षित ड्रॉप पॉइंट्स पर उतारा जा रहा है. इसके साथ ही स्कूल प्रशासन ने सभी पैरेंट्स को ई-मेल के जरिए छुट्टी की सूचना भेज दी है, ताकि किसी भी तरह की अफरा-तफरी न फैले.

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा पुलिस, बम स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड में आ गईं. स्कूल परिसर को पूरी तरह से घेर लिया गया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री पर रोक लगा दी गई है.

स्कूल में जारी है सघन तलाशी अभियान

फिलहाल स्कूल के हर कोने में सघन तलाशी अभियान और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. बम निरोधक दस्ते द्वारा संदिग्ध वस्तुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ जांच जारी है.

प्रशासन की अभिभावकों से अपील- घबराएं नहीं

इसके साथ ही, धमकी भरे ई-मेल की साइबर टीम द्वारा जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मेल किसने और कहां से भेजा. प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें. सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से मामले की जांच कर रही हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है.

