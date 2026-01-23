UP: पैसों की तंगी! मां ने 95 हजार में बेच दिया 6 महीने का बच्चा, पुलिस ने ऐसे किया बरामद

Uttar Pradesh News: आम तौर पर मां को बच्चे की सबसे बड़ी संरक्षक माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से आई यह घटना सभी को हैरान कर देने वाली है. यहां एक महिला ने सिर्फ 95 हजार रुपये के लिए अपने छह महीने के बेटे को बेच दिया.

इस अमानवीय कृत्य से लोगों में गुस्सा और दुख दोनों है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया. यह घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र की है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया.

24 घंटे में बच्चा सुरक्षित बरामद बता दें कि वहां के सर्कल ऑफिसर जे पी पांडे ने कहा, "पिछले 21 जनवरी को खरौना गांव के निवासी बृजेश कुमार ने शिकायत की कि उनकी पत्नी ममता देवी ने अपने छह महीने के बच्चे को किसी अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. जिसके आधार पर एसपी राजेश कुमार ने बच्चे को बरामद करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया. निगरानी, तकनीकी सबूत और सूत्रों के आधार पर पश्चिम शरीरा पुलिस ने गुरुवार को मंझनपुर थाने के अंतर्गत तेनवा गांव के एक क्रॉसिंग से बच्चे को सुरक्षित बरामद किया.

मां समेत एक और महिला गिरफ्तार

पुलिस ने बच्चे की मां ममता देवी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही इस घटना में शामिल होने के आरोप में अनीता शुक्ला नाम की एक और महिला को गिरफ्तार किया गया है. वह प्रयागराज जिले के धूमनगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है. पुलिस ने बताया कि बच्चे को किसने खरीदा, इसकी तलाश जारी है.

पूछताछ में ममता देवी ने पुलिस को बताया कि उन्हें पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अनीता के माध्यम से अपने बच्चे को एक अज्ञात व्यक्ति को 95 हजार रुपये में बेच दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस बच्चे को पिता को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर रही है.