नोएडा के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के सोर्स का पता लगाने में जुटी पुलिस

नोएडा के स्कूलों में धमकी भरा मेल आने से हड़कंप मच गया. इन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. बम की धमकी मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूलों की तलाशी ली. हालांकि किसी भी स्कूल में कुछ संदिग्ध नहीं मिला है.

नोएडा पुलिस इस ख़बर के बाद तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों की भी जाँच कर रही है. भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. पूरे इलाके में बम डिस्पोजल टीम की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया. पुलिस की टीम झूठा धमकी भरा मेल भेजने के सोर्स का पता लगाने में जुटी है. नोएडा के बोटेनिकल गार्डन पर भी पुलिस के द्वारा चैकिंग की जा रही है.