नोएडा-ग्रेटर नोएडा के दर्जनों स्कूलों में बम की धमकी, CBSE बोर्ड एग्जाम के बीच आया ईमेल

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के कई स्कूलों को गुरुवार (19 फरवरी) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. 12 से ज्यादा स्कूलों में ईमेल के जरिए बम होने की चेतावनी भेजी गई है. यह धमकी इस समय में आई है, जब स्कूलों में CBSE को बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं. एक साथ इतने सारे स्कूलों में धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. परिसर खाली करा दिए गए हैं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा पुलिस एक्टिव हुई और DCP सहित कई पुलिस अधिकारी अलग-अलग स्कूलों में पहुंचे. टीम ने स्कूल परिसर को खाली कराकर कैंपस की तलाशी ली. पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम ने भी परिसर की चेकिंग की है.

होक्स मेल का मामला

पुलिस ने सघन जांच के बाद स्कूल परिसरों में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया. ऐसे में यह कहना सेफ होगा कि स्कूलों को मिले धमकी भरे मेल फर्जी थे. अब पुलिस उन आरोपियों की तलाश में जुटी है, जिन्होंने यह मेल भेजे हैं. साइबर टीम आईपी एड्रेस ट्रैक करने की कोशिश कर रही है. हालांकि, अभी तक जो पैटर्न समझ में आया है, उसके हिसाब से धमकी भेजने वाले नकली IP एड्रेस बनाकर यह मेल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है.

CBSE और UP बोर्ड एग्जाम के बीच गंभीर हुआ मामला

दरअसल, यूपी के स्कूलों में सीबीएसई और यूपी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं. छात्रों के एग्जाम सेंटर अलग-अलग स्कूलों में पड़े हैं. कई छात्रों का सेंटर तो उनके घरों से काफी दूर है. इस बीच मेल पर आने वाली इन धमकियों की वजह से छात्रों के साथ-साथ अभिभावक भी परेशान हैं और उनकी चिंता बढ़ गई है.

इस बीच पुलिस की टीम ने यह आश्वासन दिया है कि डरने वाली कोई बात नहीं है. बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीम ने सघन जांच के बाद स्कूल परिसरों को सेफ पाया है.

स्कूल कैंप के ग्राउंड में इकट्ठा हुए बच्चे

जैसे ही स्कूल प्रबंधन को धमकी भरे मेल के बारे में पता चला, तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों को क्लासेस से निकाला गया और एक जगह इकट्ठा किया गया. जब तक पुलिस की जांच चली, बच्चों को स्कूल स्टाफ और टीचर्स की देखरेख में ग्राउंड में इकट्ठा रखा गया. कैंपस सेफ घोषित होने के बाद ही बच्चों को वापस क्लास में भेजा गया.