नोएडा के सेक्टर-39 स्थित जी-2 कोठी में देर रात एक सनसनीखेज चोरी की वारदात सामने आई है. रिटायर्ड आईएएस अधिकारी देवदत्त शर्मा के घर में घुसे चोरों ने लाखों रुपये का सामान चोरी कर लिया. चौंकाने वाली बात यह है कि घर में मौजूद नौकर ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया.

पुलिस के ने जानकारी दी है कि वारदात बीती रात हुई जब परिवार घर से बाहर गया हुआ था और कोठी में केवल नौकर मौजूद था. इसी का फायदा उठाते हुए नौकर ने अपनी गैंग को बुलाया. सीसीटीवी फुटेज में चार लोगों को घर में दाखिल होते, सामान समेटते और बाहर जाते हुए स्पष्ट देखा जा सकता है.

चोरों ने घर के अंदर अलमारी और बेड तक तोड़ डाले. कई घंटों तक कोठी में आराम से चोरी की वारदात चली और लाखों रुपये के नकदी व कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया गया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रिटायर्ड अधिकारी ने इस नौकर को मात्र दो महीने पहले ही काम पर रखा था. वारदात के बाद वह अपने साथियों के साथ फरार हो गया.

ड्राइवर ने दी घटना की जानकारी

वहीं घटना के बाद मीडिया से बात करते हुए 18 साल से घर के ड्राइवर मनोज ने बताया कि मैं उस वक्त अपने घर पर था. सुबह 7:30 बजे मेरे पास फोन आया कि घर में चोरी हो गई है. उन्होंने बताया कि जब वह घर पर पहुंचे तो मैन गेट का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था.

वहीं मनोज का कहना है कि चोरों ने करीब 1 घंटे आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. वहीं चोरी किए गए सामान की कीमत पर उन्होंने बताया कि इस बात का अंदाजा नहीं है कि कितने रुपये के माल साफ किया गया है.

पुलिसिंग पर उठे सवाल

घटना के बाद पुलिसिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं. क्षेत्र में रात के समय पेट्रोलिंग के दावे बार-बार किए जाते हैं, लेकिन इस बड़ी वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी. स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय गश्त न के बराबर रहती है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं.

थाना सेक्टर-39 पुलिस ने घटना की एफआईआर दर्ज कर ली है और नौकर व उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है. अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.