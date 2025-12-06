पहली बार महापरिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम से मायावती की दूरी, आकाश आनंद को मिला बड़ा मंच!

उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर नोएडा स्थित प्रेरणा स्थल पर बहुज समाज पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. जिसमें सभी को इन्तजार था कि बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंचेगी. लेकिन उनकी जगह उनके भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंचे. उन्होंने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के साथ कार्यकर्ताओं से उनके बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया.

कार्यकर्ताओं ने मायावती को अपने बीच न पहुंचने पर थोड़ी निराशा जाहिर की. जबकि माना जा रहा है कि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए मायावती ने यह कदम उठाया है, क्यूंकि यह पहली बार है जब मायावती सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं पहुंची हैं.

सुबह से ही कार्यकर्ताओं में उत्साह

नोएडा स्थित प्रेरणा स्थल में न सिर्फ नोएडा बल्कि वेस्ट यूपी के कई जिलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे थे. दोपहर 12 बजे के करीब आकाश आंनद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और बाबा साहेब को श्रधांजलि देकर कार्यकर्ताओं से उनके मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया.आकाश आनदं ने कहा कि बाबा साहेब का संविधान और मिशन तभी सुरक्षित है, जब तक बहुजन समाज की नई पीढ़ी आगे आएगी. हम सब मिलकर बाबासाहेब का सपना पूरा करेंगे.

मायावती की गैरमौजूदगी खटकी

कुछ कार्यकर्ताओं ने मायावती की कमी महसूस की,लेकिन खुद मायवती ने आकाश को भेजकर बड़ा सन्देश कार्यकर्ताओं के बीच दिया है. वरना सार्वजनकि कार्यक्रमों में मायावती कभी अनुपस्थित नहीं रहतीं. कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि मायावती लखनऊ में ही कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहीं थीं.

आकाश को स्थापित करने का प्लान

2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मायावती आकाश आनंद को और बड़ी जिम्मेदारी देने के मूड में हैं. पिछले दिनों बिहार में भी आकाश आनंद प्रचार करने गए थे और लोकसभा चुनावों के बीच हटाने के बाद फिर से पार्टी में अहम् जिम्मेदारी देकर मायावती ने अपनी विरासत को लेकर संकेत दे दिया है.

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक दलित समाज में आकाश आनन्द की लोकप्रियता और नए नेतृत्व के लिए यह मायावती का ही फैसला है कि आकाश आनंद लगातार पार्टी में सक्रिय हैं और अब अकेले बड़े कार्यक्रमों की जिम्मेदारी देकर उन्हें स्थापित किया जा रहा है.