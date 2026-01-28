नोएडा: पत्नी से विवाद के बाद साली पर चाकू से हमला, इंजीनियर ने 16वीं मंज़िल से कूदकर दी जान
Noida news: नोएडा में पत्नी से विवाद के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने साली पर चाकू से हमला किया और 16वीं मंजिल से छलांग लगा दी. बेरोजगारी और घरेलू कलह से था तनाव में.
उत्तर प्रदेश: नोएडा थाना बिसरख क्षेत्र स्थित एक सोसायटी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कथित तौर पर पत्नी से विवाद के बाद अपनी साली पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया और फिर 16वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान शत्रुघ्न सिन्हा (38) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पटना (बिहार) का निवासी था. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची बिसरख थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.
6 माह से था बेरोजगार
पुलिस प्रवक्ता विजय कुमार गौतम ने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. उनकी शादी करीब 11 वर्ष पहले हुई थी और उनका आठ वर्षीय बेटा है. वह पिछले छह माह से बेरोजगार थे, जिससे वे मानसिक तनाव में थे. गौतम ने बताया कि उनकी पत्नी भी एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं.
घरेलू कलह थी मुख्य कारण
पुलिस के मुताबिक पति-पत्नी के बीच अक्सर घरेलू विवाद होता रहता था. बीते कुछ दिनों से उनकी साली भी घर पर रह रही थी. घटना के समय शत्रुघ्न ने शराब पी रखी थी और किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर शत्रुघ्न ने पत्नी के साथ मारपीट की कोशिश की. इस दौरान बीच-बचाव करने आई साली पर उन्होंने सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई.
पुलिस पहुंचने से पहले लगाई छलांग
पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद पत्नी ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही शत्रुघ्न ने फ्लैट का गेट बंद किया और बालकनी में जाकर नीचे छलांग लगा दी. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
सुसाइड नोट नहीं मिला
पुलिस ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. प्राथमिक जांच में घरेलू कलह, बेरोजगारी और नशे की बात सामने आई है. परिजनों से पूछताछ की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.
सभी पहलुओं की हो रही जांच
पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विवेचना कर रही है. घायल साली का इलाज चल रहा है और उनके स्वास्थ्य की स्थिति स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.
