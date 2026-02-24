नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, रेंटल कार, शटल बस सुगम बनाएगी सफर

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) ने यात्रियों की सुविधा को और मजबूत करने के लिए ग्राउंड मोबिलिटी सेवाओं में बड़ा कदम उठाया है. एयरपोर्ट प्रबंधन ने मान फ्लीट पार्टनर्स लिमिटेड (Mann Fleet Partners Limited) को अपना आधिकारिक मोबिलिटी सर्विस पार्टनर चुना है. इस साझेदारी के बाद एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और आसान परिवहन सुविधा मिलेगी.

एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार इस समझौते के तहत कई अहम सेवाएं शुरू की जाएंगी. सबसे पहले रेंटल कार सेवा दी जाएगी, जिसमें यात्रियों को आरामदायक और प्रीमियम गाड़ियां उपलब्ध होंगी. खास बात यह है कि गाड़ियों का पिकअप और ड्रॉप-ऑफ एयरपोर्ट के आगमन और प्रस्थान गेट के बिल्कुल पास होगा. जिससे यात्रियों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा.

इंट्रा-सिटी बस शटल सेवा से जोड़े जाएंगे ये प्रमुख इलाके

इसके अलावा इंट्रा-टर्मिनल बस शटल सेवा शुरू की जाएगी, जो एयरपोर्ट परिसर के अंदर यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी. वहीं इंट्रा-सिटी बस शटल सेवा के माध्यम से एयरपोर्ट को परी चौक, बॉटनिकल गार्डन और ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसे प्रमुख इलाकों से जोड़ा जाएगा. भविष्य में और भी स्थान इस सेवा से जोड़े जाएंगे. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमैन ने कहा कि किसी भी विश्वस्तरीय एयरपोर्ट के लिए अच्छी और आसान परिवहन सुविधा बहुत जरूरी होती है. उनका कहना है कि यह साझेदारी यात्रियों को बिना परेशानी के सफर का अनुभव देगी.

भारतीय विमानन क्षेत्र का भविष्य है यह एयरपोर्ट- अमृत मान

वहीं मान फ्लीट (Mann Fleet) के प्रबंध निदेशक अमृत ​​मान (Amrit Mann) ने कहा कि यह एयरपोर्ट भारतीय विमानन क्षेत्र का भविष्य है और उनकी कंपनी बड़े स्तर पर सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं देने के लिए तैयार है. गौरतलब है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC), दिल्ली परिवहन निगम (DTC), हरियाणा रोडवेज और उत्तराखंड परिवहन निगम (UTC) के साथ समझौता कर चुका है. जिससे बस सेवाओं के जरिए अलग-अलग राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी.

नोएडा और पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए एयरपोर्ट माना जा रहा बड़ी सौगात

बता दें यह एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के पास बन रहा है और इसका IATA कोड DXN है. इसे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) विकसित कर रही है, जो Zurich Airport International AG की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है. 1 अक्टूबर 2021 से 40 साल की अवधि के लिए इसे विकसित किया जा रहा है. पहले चरण में यहां एक रनवे और एक टर्मिनल होगा. जिसकी सालाना क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी. भविष्य में इसे बढ़ाकर 7 करोड़ से अधिक यात्रियों की क्षमता तक ले जाने की योजना है. नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यह एयरपोर्ट बड़ी सौगात माना जा रहा है. नई परिवहन व्यवस्था से यात्रियों को ज्यादा सुविधा, कम समय और बेहतर अनुभव मिलने की उम्मीद है.

