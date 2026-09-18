नोएडा की गारमेंट फैक्ट्री की चौथी मंजिल पर भीषण आग, 8 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज सुबह थाना सेक्टर-63 क्षेत्र स्थित एक गारमेंट फैक्ट्री की चौथी मंजिल पर अचानक भीषण आग लग गई. सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है.

आग किन कारणों से भड़की थी और कितना नुकसान हुआ इसका आंकलन नहीं हो पाया है. लेकिन मौके पर पहुंची दमकल की आठ गाड़ियों ने डेढ़ घंटे में बमुश्किल आग पर काबू पाया. इस दौरान फैक्ट्री के अंदर कोई कर्मचारी नहीं था, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था.

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सेक्टर-63 में है गारमेंट फैक्ट्री

घटना सेक्टर-63 के प्लॉट नंबर F-463 स्थित गारमेंट फैक्ट्री की है. सुबह करीब 7:50 बजे फायर ब्रिगेड को फैक्ट्री की चौथी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी. आग की लपटें देख इलाके में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए फायर सर्विस यूनिट ने तत्काल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और वाटर टावर समेत कुल 8 दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया. जिन्होंने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला.

कोई जनहानि नहीं

चीफ फायर अफिसर ने बताया कि F-463, सेक्टर-63 में गारमेंट की फैक्ट्री है, जिसकी चौथी मंजिल पर आग लगी थी. 7:50 पर हमें सूचना मिली थी. मौके पर तत्काल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और अन्य गाड़ियों सहित 8 गाड़ियां रवाना की गईं. हमारे कर्मचारियों ने अंदर घुसकर आग बुझाना शुरू किया और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. कोई भी व्यक्ति फंसा नहीं था और न ही कोई जनहानि हुई है.

प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या एसी ऑन होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. आग को एक ही फ्लोर तक सीमित कर बुझा दिया गया. किसी भी व्यक्ति के अंदर फंसे होने या हताहत होने की खबर नहीं है.

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