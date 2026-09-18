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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'भला क्या जलाये कोई दीया..', अखिलेश यादव ने कसा BJP पर तंज

'भला क्या जलाये कोई दीया..', अखिलेश यादव ने कसा BJP पर तंज

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद दीया जलाने की अपील पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि जहां बाढ़ की वजह से ग़रीब लोग निराश हैं वहां बीजेपी उत्सव मना रही है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 18 Sep 2026 12:43 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देशवासियों से एक आशीर्वाद का दीया जलाने की अपील की गई थी, जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि जब लोगों के घर उजड़ गए हैं और लोग तकलीफ में हैं तो बीजेपी के लोग उत्सव मना रहे हैं. उन्होंने बाढ़ का जिक्र कर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया. 

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद का दीया जलाने की अपील पर कहा कि जहां एक तरफ बाढ़ की वजह से आम लोग और गरीब वर्ग के लोगों के घर उजड़ गए हैं. उनके दुख और तकलीफों को पूछने वाला कोई नहीं हैं वहां बीजेपी को इनका रत्ती भर भी ख़याल नहीं आया और ये उत्सव मनाने के काम कर रहे हैं. 

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आशीर्वाद दीया को लेकर कसा तंज

सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा को इन जरुरतमंदों को भोजन, पानी और दवाई जैसी आवश्यक राहत सामग्री दी जानी चाहिए लेकिन, बीजेपी को आम लोगों से कोई मतलब नहीं है. अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- 'भला क्या जलाये कोई दीया, जब पानी में डूब गया है दीप

भाजपा सरकार से पूरी तरह निराश हो चुकी जनता, इस बात से बेहद ख़फ़ा-नाराज़ है कि जब लोगों के घर उजड़ गये हैं, हर तरह तकलीफ ही तकलीफ है, न राहत सामग्री है न कोई पूछनेवाला फिर ऐसे में भाजपा उत्सव मनाने का निंदनीय कृत्य कैसे कर रही है. भाजपा को क्या आम जनता, गरीबों, शोषितों, वंचितों और बाढ़-पीड़ितों का रत्ती भर भी ख़्याल नहीं है. 

भाजपा सरकार तत्काल भोजन-पानी, दवाई व अन्य दैनंदिनी ज़रूरतों के लिए राहत सामग्री पहुंचाए या कह दे कि जनता से उसे कोई मतलब नहीं है. घोर निंदनीय!' 

पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने की थी अपील

बता दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन मनाया गया. इस अवसर पर बीजेपी की ओर से कई बड़े कार्यक्रम किए गए थे. इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने देशवासियों से पीएम मोदी के लिए आशीर्वाद का एक दीया जलाने की अपील की थी. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 18 Sep 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News
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