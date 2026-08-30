नोएडा में पिता ने 5 साल के बेटे को मारा मुक्का, बच्चे ने तोड़ा दम

नोएडा के मामूरा इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. पत्नी से विवाद के दौरान पिता ने अपने 5 साल के मासूम बेटे की कमर में मुक्का मार दिया. मुक्का लगते ही बच्चा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

मामला नोएडा के फेज-3 थाना क्षेत्र के मामूरा इलाके का है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिता विकास का किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से विवाद हो रहा था. इसी दौरान उनका 5 साल का बेटा भी वहां मौजूद था. आरोप है कि गुस्से में विकास ने बच्चे की कमर में मुक्का मार दिया.

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मुक्का लगने के बाद बच्चा अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया. यह देखकर घर में हड़कंप मच गया. परिवार के लोग तुरंत बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया

घटना की जानकारी मिलते ही फेज-3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, मामले में आरोपी पिता विकास को हिरासत में लिया गया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और घटना की पूरी जानकारी जुटाने में लगी है.

पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बच्चे की मौत की वजह और चोटों की स्थिति को लेकर तस्वीर और साफ हो सकेगी. फिलहाल पुलिस परिवार के लोगों से भी पूछताछ कर रही है.

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इस घटना के बाद इलाके में भी चर्चा है. महज 5 साल के बच्चे की इस तरह मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.