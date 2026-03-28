शिवपाल यादव का BJP पर बड़ा हमला, बोले- 'इन्होंने सिर्फ प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे देश को...'

कानपुर में समाजवादी पार्टी की ओर से ईद मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी शिरकत करने के लिए पहुंचे. इस दौरान शिवपाल यादव ने कानपुर में बड़ा सियासी बयान दिया है. शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को लूटा है. इन्होंने सिर्फ जनता से झूठे वादे किए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, 'सपा ने प्रदेश को एटीएम कार्ड बना कर रखा है' इस पर शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है. कभी उन्हें नोटबंदी की लाइन में तो कभी सिलेंडर की लाइन में लगाया है. पूरी जनता को यह लाइन में ही लगाते रहते हैं, इनसे जनता परेशान हो चुकी है.

पीडीए से बुरी तरह घबराई हुई है बीजेपी

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि PDA से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) बुरी तरह से घबराई हुई है. भारतीय जनता पार्टी के लोग लुटेरे हैं. यह लोग कुछ ही पूंजीपतियों का काम करते हैं, और जनता से झूठे वादे करते हैं. इसे ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं हो सकता है.

पत्रकारों के सवाल कि 'आजम खान की फोटो पार्टी के पोस्ट से गायब होती जा रही है?' इस जवाब पर शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान पार्टी के सीनियर नेता हैं. वह दो बार के सांसद भी रह चुके हैं. इस समय उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है वह अब लोग देख रहे है.

यह सरकार लोकतंत्र को मानने वाली नहीं है- शिवपाल यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने आगे कहा कि, "यह सरकार लोकतंत्र को मानने वाली नहीं है. यह सिर्फ तानाशाही कर रही है. देश में अगर पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है तो लोग लाइनों में क्यों लगे हैं. प्रदेश में सिर्फ आउटसोर्सिंग की ही नौकरियां बची है."