जेवर एयरपोर्ट बनेगा निर्यात का नया हब! पूर्वांचल के ओडीओपी उत्पादों की बढ़ेगी ग्लोबल डिमांड

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब सिर्फ NCR ही नहीं, बल्कि पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को भी नई उड़ान देने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित यह ड्रीम प्रोजेक्ट कृषि और औद्योगिक उत्पादों के निर्यात के लिए बड़ा केंद्र बन सकता है.

खासकर गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में बनने वाले रेडी टू असेम्बल फर्नीचर, मेडिकल डिवाइस, धागा, टेराकोटा और कालानमक चावल जैसे उत्पाद अब कम समय और लागत में वैश्विक बाजार तक पहुंच सकेंगे. गीडा के उद्योगों को भी इससे सीधा फायदा मिलेगा. बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक कार्गो सुविधाओं के जरिए पूर्वांचल के उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय पहचान और व्यापार में तेजी आने की उम्मीद है.

उत्पादों के निर्यात के लिए गेम चेंजर साबित होगी नई सुविधा

चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल का मानना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विश्व स्तरीय कार्गो टर्मिनल की सुविधा उपलब्ध होने के बाद गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्यात योग्य उत्पादों को आसानी से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भेजा जा सकेगा. अंतरराष्ट्रीय कार्गो सेवा उपलब्ध होने से उद्यमी भी अपने उत्पादों का निर्यात करने के प्रति प्रोत्साहित होंगे. जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिलने वाली नई सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश से उत्पादों के निर्यात के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है.

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ओवरसीज एक्सपोर्ट के लिए तैयार हुआ नोएडा रूट

हाल, फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश से ओवरसीज एक्सपोर्ट के लिए कोलकाता का रूट है. गोरखपुर से सड़क मार्ग से उत्पाद कोलकाता भेजने में करीब 800 किमी की दूरी औसतन 15 से 17 घंटे में तय होती है. जबकि ओवरसीज एक्सपोर्ट के लिए वाया नोएडा रूट पर दूरी में 100 किमी और समय में औसतन तीन से चार घंटे की बचत हो जाएगी. यही नहीं, गोरखपुर एयरपोर्ट से जेवर की सीधी कनेक्टिविटी होने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा जाने वाले व्यापारियों, विद्यार्थियों व आम यात्रियों को अब दिल्ली उतरने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे यात्रियों के समय की बचत होगी. वहीं, नोएडा से आने वाले यात्रियों को भी ऐसा ही लाभ मिलेगा. जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और सॉफ्टवेयर के स्थापित हब नोएडा-ग्रेटर नोएडा को इन दोनों सेक्टर में उभरते हब गोरखपुर के बीच सीधी कनेक्टिविटी देगा.

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