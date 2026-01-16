निवेश मित्र 3.0: स्मार्ट गवर्नेंस का शानदार उदाहरण, यूपी में निवेश की राह हुई आसान

UP News: उत्तर प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के अपने संकल्प को दोहराते हुए योगी सरकार ने निवेश मित्र 3.0 पोर्टल को लॉन्च किया है. यह पोर्टल 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) के क्षेत्र में राज्य के लिए एक 'गेम-चेंजर' साबित हो रहा है.

क्या है निवेश मित्र 3.0?

निवेश मित्र 3.0 उत्तर प्रदेश सरकार का एक उन्नत सिंगल-विंडो पोर्टल है. इसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाना और एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी जरूरी अनुमतियां प्रदान करना है. यह नया संस्करण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है.

प्रमुख विशेषताएं और फैक्ट्स:

समय की बड़ी बचत: इस पोर्टल के जरिए विभिन्न विभागों से मिलने वाली एनओसी (NOC) और लाइसेंस की समय सीमा में 30% से 50% तक की कमी आई है. उदाहरण के लिए, पर्यावरण संबंधी मंजूरी जो पहले महीनों लेती थी, अब 21 दिनों के भीतर संभव है.

विभागों का महा-एकीकरण: पोर्टल पर वर्तमान में 45 से अधिक विभागों की 525 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं.

AI-संचालित चैटबॉट: निवेशकों की समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट उपलब्ध कराया गया है, जो 24/7 मार्गदर्शन प्रदान करता है.

दस्तावेजों में कटौती: सरकार ने अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए 4,600 से अधिक सुधार (Reforms) किए हैं, जिससे आवेदन के समय लगने वाले दस्तावेजों की संख्या आधी रह गई है.

GIS आधारित लैंड बैंक: अब निवेशक घर बैठे GIS-Enabled Land Bank के जरिए औद्योगिक भूखंडों की उपलब्धता देख सकते हैं और पारदर्शी तरीके से आवेदन कर सकते हैं.

पारदर्शिता और जवाबदेही

निवेश मित्र 3.0 की सबसे बड़ी खासियत इसका 'स्मार्ट डैशबोर्ड' है. इसके माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे तौर पर लंबित आवेदनों की निगरानी करता है. यदि कोई अधिकारी तय समय सीमा के भीतर फाइल आगे नहीं बढ़ाता, तो सिस्टम स्वतः ही उच्चाधिकारियों को अलर्ट भेज देता है.

'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के सिद्धांत पर आधारित निवेश मित्र 3.0 ने न केवल घरेलू निवेशकों बल्कि विदेशी निवेशकों का भरोसा भी जीता है. यह पोर्टल उत्तर प्रदेश को भारत के 'ग्रोथ इंजन' के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है.