ओपी राजभर के बयान पर नेहा बोरा का पलटवार, बोलीं- 'जिसे गाली देंगे...'
ओम प्रकाश राजभर के 'दवाई हो जाएगी' वाले बयान पर नेहा बोरा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने राजभर के बदलते राजनीतिक बयानों और उनके इतिहास का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी.
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का नेहा बोरा को लेकर बयान सामने आने के बाद सियासी चर्चा तेज है. ओपी राजभर ने कहा था कि “नेहा बोरा की दवाई हो जाएगी, तो ठीक हो जाएगी.” इस बयान को लेकर अब नेहा बोरा की प्रतिक्रिया सामने आई है.
‘हर साल अपना बयान बदलता है व्यक्ति’
नेहा बोरा ने ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर कहा, “कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन जो व्यक्ति पिछले कुछ सालों में हर साल अपना बयान बदलता है. पिछले साल जिस व्यक्ति को गाली दे रहे होंगे, अगले साल उन्हीं के साथ सरकार में बैठकर, पिछले साल जिनके साथ थे, अगले साल उन्हीं को गाली देने लग जाएं. तो ऐसे राजनीतिक व्यक्ति की जो भी राजनीतिक राय होती है, हम उसे उसी तरीके से देखते हैं, उनके इतिहास के साथ.”
UP में नए सियासी दल की एंट्री, 135 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, BJP या सपा किसकी बढ़ेगी मुश्किल?
बयान को लेकर बढ़ सकती है सियासी बयानबाजी
नेहा बोरा और ओम प्रकाश राजभर से जुड़ा यह मामला अब राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया है. राजभर के कथित बयान के बाद नेहा बोरा ने जिस तरह अपनी बात रखी है, उससे दोनों के बीच बयानबाजी आगे भी बढ़ सकती है. हालांकि, इस पूरे मामले में दोनों नेताओं के बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं.
नेहा बोरा ने अपनी प्रतिक्रिया में ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक राय को उनके पिछले राजनीतिक रुख और बयानों से जोड़कर देखने की बात कही है. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अलग-अलग समय में अपने राजनीतिक बयानों में बदलाव करता रहा हो, उसकी राय को उसके इतिहास के साथ देखा जाता है.
UCC को लेकर बीजेपी-RSS पर बरसे सपा सांसद, बोले- 'ठेकेदार बन गए...'
इस मामले में अब नजर इस बात पर रहेगी कि ओम प्रकाश राजभर की ओर से नेहा बोरा की प्रतिक्रिया पर कोई जवाब आता है या नहीं. साथ ही, राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से इस मुद्दे पर आने वाली प्रतिक्रियाएं भी चर्चा में रह सकती हैं.