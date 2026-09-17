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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडओपी राजभर के बयान पर नेहा बोरा का पलटवार, बोलीं- 'जिसे गाली देंगे...'

ओपी राजभर के बयान पर नेहा बोरा का पलटवार, बोलीं- 'जिसे गाली देंगे...'

ओम प्रकाश राजभर के 'दवाई हो जाएगी' वाले बयान पर नेहा बोरा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने राजभर के बदलते राजनीतिक बयानों और उनके इतिहास का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 17 Sep 2026 09:03 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का नेहा बोरा को लेकर बयान सामने आने के बाद सियासी चर्चा तेज है. ओपी राजभर ने कहा था कि “नेहा बोरा की दवाई हो जाएगी, तो ठीक हो जाएगी.” इस बयान को लेकर अब नेहा बोरा की प्रतिक्रिया सामने आई है.

‘हर साल अपना बयान बदलता है व्यक्ति’

नेहा बोरा ने ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर कहा, “कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन जो व्यक्ति पिछले कुछ सालों में हर साल अपना बयान बदलता है. पिछले साल जिस व्यक्ति को गाली दे रहे होंगे, अगले साल उन्हीं के साथ सरकार में बैठकर, पिछले साल जिनके साथ थे, अगले साल उन्हीं को गाली देने लग जाएं. तो ऐसे राजनीतिक व्यक्ति की जो भी राजनीतिक राय होती है, हम उसे उसी तरीके से देखते हैं, उनके इतिहास के साथ.”

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बयान को लेकर बढ़ सकती है सियासी बयानबाजी

नेहा बोरा और ओम प्रकाश राजभर से जुड़ा यह मामला अब राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया है. राजभर के कथित बयान के बाद नेहा बोरा ने जिस तरह अपनी बात रखी है, उससे दोनों के बीच बयानबाजी आगे भी बढ़ सकती है. हालांकि, इस पूरे मामले में दोनों नेताओं के बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं.

नेहा बोरा ने अपनी प्रतिक्रिया में ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक राय को उनके पिछले राजनीतिक रुख और बयानों से जोड़कर देखने की बात कही है. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अलग-अलग समय में अपने राजनीतिक बयानों में बदलाव करता रहा हो, उसकी राय को उसके इतिहास के साथ देखा जाता है.

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इस मामले में अब नजर इस बात पर रहेगी कि ओम प्रकाश राजभर की ओर से नेहा बोरा की प्रतिक्रिया पर कोई जवाब आता है या नहीं. साथ ही, राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से इस मुद्दे पर आने वाली प्रतिक्रियाएं भी चर्चा में रह सकती हैं.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 17 Sep 2026 09:03 AM (IST)
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OP Rajbhar UP NEWS Neha Bora
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