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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में नए सियासी दल की एंट्री, 135 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, BJP या सपा किसकी बढ़ेगी मुश्किल?

UP में नए सियासी दल की एंट्री, 135 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, BJP या सपा किसकी बढ़ेगी मुश्किल?

राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी ने आगामी यूपी चुनाव 2027 चुनाव में उतरने का ऐलान किया है. प्रदेश अध्यक्ष विश्वदीप अवस्थी ने कहा कि उनकी पार्टी की नजर 135 सवर्ण बाहुल्य सीटों पर है.

Written By : विक्रांत शर्मा |  Updated at : 17 Sep 2026 08:28 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अआग्मी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वदीप अवस्थी ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश में सवर्ण बाहुल्य 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करने का दावा किया. 

उन्होंने पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह UGC का U तक बोलने को तैयार नहीं हैं. इसके अलावा उन्होंने अयोध्या में चंदा चोरी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की बात कही. यह बयान उन्होंने पीलीभीत में एबीपी न्यूज से बातचीत में दिया.

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यूपी चुनाव में उतरने का ऐलान 

विश्वदीप अवस्थी ने अवस्थी ने यूपी चुनाव में उतरने के ऐलान के साथ कहा कि उनकी पार्टी और संगठन बीजेपी का खेल बिगड़ेगी. उनके मुताबिक प्रदेश की 135 सीटें ऐसी हैं जहां सवर्ण मतदाताओं की बाहुल्यता है. दावा किया कि चुनाव से लेकर बूथ तक बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाएंगे. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार रहते अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी हुई. शिक्षा व्यवस्था बदहाल स्थिति में है. जो विकास के दावे बीजेपी करती थी कहीं भी नहीं है.

बीजेपी की तुलना अंग्रेजी शासन से 

विश्वदीप अवस्थी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उसके शासन की तुलना अंग्रेजी शासन से की और कहा कि 2027 का चुंनाव आखिरी चुंनाव है. इस बार बदलाव नहीं  हुआ तो यूपी में भी अमेरिका, चीन जैसा तानाशाह शासन लागू हो जायेगा.भारत अमेरिका का गुलाम जैसे हालात हैं. इसीलिए अभी समय है आने वाले भविष्य के लिए .

भरत तिवारी एनकाउंटर पर सवाल 

राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भरत तिवारी एनकाउंटर पर सवाल उठाए और कहा कि किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने सवर्णों के मुद्दों पर बोलते हुए पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद पर भी निशाना साधा कि वो तो UGC का U भी नहीं बोल रहे. ऐसे सवालों से बचने वाले नेता का कोई वजूद नहीं है.

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Published at : 17 Sep 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Akhilesh Yadav UP Politics UP NEWS UP Election 2027
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