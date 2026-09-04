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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनीशू आजाद मामले में CJP को मिला नगीना सांसद चंद्रशेखर का साथ, पहुंचे थाने, सामने आई तस्वीर

नीशू आजाद मामले में CJP को मिला नगीना सांसद चंद्रशेखर का साथ, पहुंचे थाने, सामने आई तस्वीर

निशु आजाद के पिता पर हमले के मामले में CJP का प्रदर्शन जारी है. इस बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को उनका समर्थन मिला है. हमले का आरोप स्वतंत्र भारद्वाज नाम के शख्स पर है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 04 Sep 2026 12:03 PM (IST)
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निशु आजाद के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का समर्थन मिला है. वह भी सीजेपी के आशुतोष रांका और सौरव दास के साथ दिल्ली स्थित संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं. स्वतंत्र भारद्वाज नाम के शख्स ने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि उसने निशु आजाद के पिता पर कड़े से हमला किया और उनको टांके लगे. यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. इसके बाद सीजेपी नेताओं ने इस मामले में भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग की.

उधर, CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका, अपनी नेता नीशु आजाद और उनके पिता संजय को न्याय दिलाने के लिए नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे.

सौरव दास और आशुतोष रांका ने क्या कहा?

आशुतोष रांका ने कहा- जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान निशु के पिता संजय के साथ मारपीट की गई थी. हम लगातार न्याय की मांग करते रहे. दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि अपराधी खुलेआम अपना अपराध कबूल कर रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने BJP के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं की. हम निशु और उनके पिता के साथ खड़े रहे हैं. हम पुलिस से हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करेंगे.

पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर CJP नेता सौरव दास  ने कहा कि ये अपराधी दिल्ली में खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? आज अपराधी खुलेआम दावा कर रहे हैं कि उन्होंने CJP के विरोध-प्रदर्शन के दौरान लोगों पर हमला किया था. वे लड़कियों को भी धमका रहे हैं. दिल्ली पुलिस को इस पर जवाब देना चाहिए. हम चुप नहीं बैठेंगे. हम दबाव बनाना जारी रखेंगे. आज पुलिस के रवैये को देखते हुए हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है.

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क्या है मामला?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 20 जुलाई को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज नाम के शख्स ने निशु आजाद के पिता संजय कुमार पर कथित तौर पर कड़े से हमला किया था. उसने एक वीडियो पॉडकास्ट में दावा किया कि उसने कड़े से संजय कुमार को मारा. संजय को टांके लगे. यह वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा. स्वतंत्र ने पॉडकास्ट में दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम भी लिया है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 04 Sep 2026 11:30 AM (IST)
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