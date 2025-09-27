हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में नवरात्रि पर गूंजेगी 'सुर साधना', 24 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर कलाकार देंगे प्रस्तुति

यूपी में नवरात्रि पर गूंजेगी 'सुर साधना', 24 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर कलाकार देंगे प्रस्तुति

Navratri 2025 Celebrations: उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के दो दर्जन से ज्यादा जगहों पर सुर साधना कार्यक्रम का आयोजन होगी. जिसमें कई बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे.

By : बलराम पांडेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 27 Sep 2025 03:03 PM (IST)
नवरात्रि के मौके पर उत्तर प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर एक बार फिर संगीतमय होने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने घोषणा की है कि 27 सितंबर (शनिवार) से प्रदेश के दो दर्जन से अधिक धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर 'सुर साधना' कार्यक्रम का आयोजन होगा. 

राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क और कुड़िया घाट से लेकर गोरखपुर के रामगढ़ताल, अयोध्या की राम की पैड़ी, मथुरा के प्रेम मंदिर, वाराणसी के अस्सी घाट, सीतापुर के नैमिषारण्य धाम और मीरजापुर के विंध्यवासिनी धाम जैसे प्रमुख स्थलों पर लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करेंगे.

कलाकारों को मिलेगा पारिश्रमिक

सरकार ने साफ किया है कि कलाकारों को केवल मंच ही नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा. लोक नृत्य प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को 15 हजार रुपये, भजन और लोकगायन करने वालों को 10 हजार रुपये और अन्य विधाओं जैसे जादू, कठपुतली, किस्सागोई, दास्तानगोई और काव्य पाठ करने वालों को 5 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे.

योगी सरकार का कहना है कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक लोक कलाकारों को संरक्षण देना और उन्हें सीधे लोगों से जोड़ना है. ग्रामीण और शहरी दर्शक लोक संस्कृति की झलक देख सकें, इसके लिए इन स्थलों पर विशेष मंच बनाए गए हैं. सरकार का मानना है कि लोककला न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह हमारी परंपरा, इतिहास और आस्था का भी प्रतीक है.

पर्यटन और संस्कृति दोनों को बढ़ावा

उत्तर प्रदेश पहले से ही धार्मिक पर्यटन का केंद्र रहा है. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा-वृंदावन में धार्मिक आयोजन और प्रयागराज का कुंभ, यह सभी जगह हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं.अब सुर साधना जैसे आयोजन से यहां आने वाले पर्यटक सांस्कृतिक धरोहर का भी अनुभव कर पाएंगे. इससे स्थानीय कलाकारों की आय बढ़ेगी और पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा.

नवरात्रि को और खास बनाएगा आयोजन

नवरात्रि में पूरे प्रदेश में धार्मिक माहौल चरम पर रहता है. ऐसे में सरकार का यह कदम त्योहार की खुशी को दोगुना करेगा. श्रद्धालु जहां माता रानी की पूजा करेंगे, वहीं लोक कलाकार अपनी कला से लोगों का मन मोह लेंगे. कुल मिलाकर, योगी सरकार का यह कदम उत्तर प्रदेश की लोकसंस्कृति को नया जीवन देगा और स्थानीय कलाकारों को पहचान के साथ आर्थिक मजबूती भी प्रदान करेगा.

Published at : 27 Sep 2025 03:03 PM (IST)
UP NEWS Yogi Adityanath Navratri 2025
