नमो भारत ट्रेन में आपत्तिजनक वीडियो वायरल, ट्रेन ऑपरेटर बर्खास्त, अज्ञात युवक-युवती पर केस दर्ज
Ghaziabad News: नमो भारत ट्रेन के कोच संख्या 23 में इस गंदी हरकत को अंजाम दिया गया. वायरल वीडियो 24 नवम्बर को शाम करीब 4 बजे का है. उस दौरान ट्रेन दिल्ली से मेरठ की तरफ जा रही थी.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 20 दिसंबर को चार वीडियो वायरल हुए थे और वायरल सीसीटीवी रैपिड रेल के थे. जिसमें एक युवक और एक युवती बेहद आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे थे. दिल्ली मेरठ के बीच 82 किलोमीटर कॉरिडोर में यह ट्रेन चलती है. इस मामले में रैपिड रेल के सिक्योरिटी चीफ दुष्यंत कुमार ने 22 दिसंबर को थाना मुरादनगर में मुकदमा दर्ज कराया है. मुकदमा अज्ञात युवक और युवती और उस दौरान ट्रेन ऑपरेट कर रहे ऋषभ नाम के ऑपरेटर पर कराया गया है.
इस मामले में ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. क्योंकि उसने बिना अनुमति के सीसीटीवी का वीडियो बनाया और उसे वायरल किया. तहरीर के मुताबिक ऋषभ के खिलाफ कार्रवाई 3 दिसंबर को की गई है. नमो ट्रेन में कुल 6 कोच होते हैं जिसमें एक कोच प्रीमियम और एक महिला के लिए होता है.
24 नवम्बर का है वायरल वीडियो
तहरीर के मुताबिक नमो भारत ट्रेन के कोच संख्या 23 में इस गंदी हरकत को अंजाम दिया गया. वायरल वीडियो 24 नवम्बर को शाम करीब 4 बजे का है. उस दौरान ट्रेन दिल्ली से मेरठ की तरफ जा रही थी. उसके बाद उसे वायरल किया गया, जिसके बाद महकमे हड़कम्प मचा हुआ है. युवक-युवती की हरकत के साथ इसे यात्रियों की निजता से खिलवाड़ भी बताया जा रहा है.
एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं दोनों
गाजियाबाद में एसीपी सदर लिपि ने बताया कि शिकायत पर थाना मुरादनगर में बीएस की धारा 296, 77 और 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. युवक युवती की पहचान की कोशिश की जा रही है. फिलहाल पता चला है कि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं. जो मेरठ रोड पर है. युवती इस कॉलेज से BCA कर रही है, युवक इस कॉलेज से बीटेक कर रहा है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुआ जनच की जा रही है. आगे कानूनी आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
