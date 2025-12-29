उत्तराखंड: नैनीताल के मनोज का अपहरण निकला फर्जी, पुलिस ने दिल्ली से किया बरामद

उत्तराखंड के नैनीताल में रानीखेत कोतवाली क्षेत्र में 8 दिसंबर से लापता युवक मनोज को पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया है. मनोज की पत्नी ने 9 दिसंबर को पुलिस को अनहोनी की आशंका जताते हुए गुमशुदगी दर्ज करवाई थी. शंका इसलिए बढ़ गयी थी क्यूंकि उसकी स्कूटी पन्याली के जंगलों के पास मिली थी. ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे या तो वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया या कोई और हादसा.

मनोज घर में नैनीताल में बैंक में इंटरव्यू देने की बात कहकर निकला था, लेकिन बैंक भी नहीं पहुंचा था. पुलिस के मुताबिक मनोज की प्रेमिका दिल्ली में रहती है और उससे शादी भी कर रखी थी. यहां परिवार के दबाब में शिक्षिका से दूसरी शादी कर ली. इसी तनाव में वो इस बार घर से चला गया था. इसके लिए बाकायदा उसने पूरा ड्रामा किया.

पत्नी से बोला था झूठ

मनोज के अचानक लापता होने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अल्मोड़ा ने चार पुलिस टीमों का गठन किया. जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पता चला कि मनोज ने जानबूझकर अपहरण और हादसे का नाटक रचा था. उसने अपनी शिक्षिका पत्नी से यह कहकर घर छोड़ा कि वह नैनीताल में बैंक शाखा के साक्षात्कार में जा रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा कोई साक्षात्कार था ही नहीं. योजना के तहत मनोज ने पन्याली जंगल क्षेत्र में अपनी स्कूटी सड़क से नीचे फेंक दी, ताकि यह लगे कि वह किसी दुर्घटना या जंगली जानवर का शिकार हो गया है. इसके बाद वह पहले से तय योजना के अनुसार दोस्तों की कार से दिल्ली चला गया और मोबाइल फोन बंद कर लिया.

कोतवाल अशोक धनकड़ और एसएसआई कमाल हसन के अनुसार, नैनीताल के सीसीटीवी कैमरों की जांच में साफ हो गया कि मनोज वहां पहुंचा ही नहीं था. बैंक शाखाओं से भी पुष्टि हुई कि कोई साक्षात्कार निर्धारित नहीं था. इसी बीच मनोज की गुमशुदगी को लेकर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कर लिया था.

लगातार बदलते रहा ठिकाने

दिल्ली पहुंचने के बाद मनोज लगातार ठिकाने बदलता रहा, लेकिन आखिरकार दक्षिण दिल्ली के बिजवासन इलाके में एक कमरे से पुलिस ने उसे बरामद कर लिया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

2019 में प्रेमिका से कर चुका शादी

सूत्रों के अनुसार, मनोज ने जनवरी 2019 में परिजनों को बताए बिना एक युवती से प्रेम विवाह किया था. इस बात से अनजान उसके माता-पिता ने फरवरी 2019 में उसकी शादी दूसरी युवती से कर दी. दोनों शादियों से मनोज के एक-एक बच्चे हैं. दोहरी शादी, पारिवारिक जिम्मेदारियां और छुपे सच के कारण मनोज लंबे समय से मानसिक तनाव में था, जिसके चलते उसने यह पूरा ड्रामा रचा.