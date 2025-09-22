हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में युवक को सांप से खेलना पड़ा भारी, काटने से मौत, वीडियो बनाते रहे लोग

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में युवक को सांप से खेलना पड़ा भारी, काटने से मौत, वीडियो बनाते रहे लोग

Muzaffarnagar News:यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवक के लिए बहादुरी जानलेवा साबित हुई है. बता दें युवत ने जहरीले सांप को पकड़ कर अपने गले में डाल में लिया जिसके बाद सांप ने उसे काट लिया और मौत हो गई.

By : अभिषेक चौधरी | Updated at : 22 Sep 2025 04:08 PM (IST)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर जहरीले सांप को पकड़ने की कोशिश में एक युवक की मौत हो गई. बता दें युवक ने पड़ोसी के घर में निकले सांप को पकड़ लिया और फिर उससे खेलने लगा जिसके बाद सांप ने उसकी गर्दन में काट लिया था.

वहीं इस घटना में मृतक की पहचान टिंकू उर्फ मोहित के रूप में हुई है, जिसे पड़ोसी अनुज के घर में निकले सांप को पकड़ने के लिए बुलाया गया था. और सांप के काटने से उसकी मौत हो गई है. युवक की मौत पर गांव में कोहराम मच गया है और परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है. 

वीडियो बनाते रहे पड़ोसी

घटना पड़ोसी के घर में  रहने वाले लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे और कैमरे में कैद हो गई है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयाl वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक सांप के साथ खेल रहा था लेकिन अचानक सांप ने उसे काट लिया.

बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वहां मौजूद मोहल्ले के लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे और किसी ने समय पर मदद नहीं की जिससे युवक की जान बचाई जा सकती थी. वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि अगर वक्त रहते टिंकू को अस्पताल पहुंचा दिया जाता, तो उसकी जान बच सकती थी.

बता दें  करीब 15 मिनट तक टिंकू सांप को अपने गले में डालकर और हवा में उछालकर खेलते रहा. इसी दौरान सांप ने उसके गले और हाथ में डस लिया बताया जा रहा है कि उस वक्त युवक नशे में था जिसके चलते उसे सांप के डसने का अहसास तक नहीं हुआ बाद में उसने  सांप को बोरी में भर कर घर से दूर छोड़ दिया.

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

फिलहाल पुलिस ने डैड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है . घटना के बाद मृतक के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. मृतक के भाई अमित ने बताया कि गांव के ही अनुज और सोना ने मेरे भाई को सांप पकड़ने के लिए बुलाया था. 

वहीं उन्होंने बताया कि उसने सांप को पकड़ भी लिया, लेकिन तभी सांप ने काट लिया. हालत बिगड़ने लगी, लेकिन कोई उसे अस्पताल नहीं लेकर गया, सभी वीडियो बनाते रहे, इलाज में देर हुई और मेरी भाई की जान चली गई.

स्थानीय प्रतिनिधि ने दी यह जानकारी

जिला पंचायत सदस्य पति संजय रवि ने कहा युवक टिंकू उर्फ मोहित को पास के अनुज और सोना पुत्र गण मंगल निवासी मोरना अपने घर सांप होने का बताकर ले गए थे. जिसके बाद युवक ने सांप को पकड़ लिया इसके बाद युवक को सांप ने काट लिया. लेकिन युवक को सही समय पर उपचार न मिलने के कारण युवक की मौत  हो गयी. 

अनुज ने सही समय पर उपचार के लिए नही ले जाऐग है जिससे उसकी मौत हो गयी. वहीं इस घटना पर सीओ ने बताया है कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2025 04:08 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Muzaffarnagar News CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
महाराष्ट्र
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
Advertisement

वीडियोज

GST RATE CUT: क्या क्या होगा आज से सस्ता? देखें पूरी लिस्ट | ABPLIVE
UKSSSC Exam Paper Leak: Dehradun में युवाओं का हंगामा, धारा 163 लागू
GST Rate Cut: नए GST को लेकर दुकानदारों का दावा, लागू तो हुआ, पर नहीं मिल रहा सस्ता सामान
Tirupati Temple Theft: ₹100 करोड़ की 'लूट', YSRCP सरकार पर गंभीर आरोप!
Lamborghini Crash: Mumbai Coastal Road पर Lamborghini डिवाइडर से टकराई, ड्राइवर सुरक्षित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
महाराष्ट्र
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
बॉलीवुड
Navratri 2025: भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
यूटिलिटी
Vande Bharat Gate Rules: गेट बंद होने के कारण वंदे भारत ट्रेन में नहीं कर पा रहे सफर, कैसे खुलवा सकते हैं इसके गेट?
गेट बंद होने के कारण वंदे भारत ट्रेन में नहीं कर पा रहे सफर, कैसे खुलवा सकते हैं इसके गेट?
ट्रैवल
Odisha Tourist Places and Food: ओडिशा घूमने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लें ये फूड आइटम्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस
ओडिशा घूमने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लें ये फूड आइटम्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget