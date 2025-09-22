पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर जहरीले सांप को पकड़ने की कोशिश में एक युवक की मौत हो गई. बता दें युवक ने पड़ोसी के घर में निकले सांप को पकड़ लिया और फिर उससे खेलने लगा जिसके बाद सांप ने उसकी गर्दन में काट लिया था.

वहीं इस घटना में मृतक की पहचान टिंकू उर्फ मोहित के रूप में हुई है, जिसे पड़ोसी अनुज के घर में निकले सांप को पकड़ने के लिए बुलाया गया था. और सांप के काटने से उसकी मौत हो गई है. युवक की मौत पर गांव में कोहराम मच गया है और परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है.

वीडियो बनाते रहे पड़ोसी

घटना पड़ोसी के घर में रहने वाले लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे और कैमरे में कैद हो गई है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयाl वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक सांप के साथ खेल रहा था लेकिन अचानक सांप ने उसे काट लिया.

बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वहां मौजूद मोहल्ले के लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे और किसी ने समय पर मदद नहीं की जिससे युवक की जान बचाई जा सकती थी. वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि अगर वक्त रहते टिंकू को अस्पताल पहुंचा दिया जाता, तो उसकी जान बच सकती थी.

बता दें करीब 15 मिनट तक टिंकू सांप को अपने गले में डालकर और हवा में उछालकर खेलते रहा. इसी दौरान सांप ने उसके गले और हाथ में डस लिया बताया जा रहा है कि उस वक्त युवक नशे में था जिसके चलते उसे सांप के डसने का अहसास तक नहीं हुआ बाद में उसने सांप को बोरी में भर कर घर से दूर छोड़ दिया.

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

फिलहाल पुलिस ने डैड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है . घटना के बाद मृतक के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. मृतक के भाई अमित ने बताया कि गांव के ही अनुज और सोना ने मेरे भाई को सांप पकड़ने के लिए बुलाया था.

वहीं उन्होंने बताया कि उसने सांप को पकड़ भी लिया, लेकिन तभी सांप ने काट लिया. हालत बिगड़ने लगी, लेकिन कोई उसे अस्पताल नहीं लेकर गया, सभी वीडियो बनाते रहे, इलाज में देर हुई और मेरी भाई की जान चली गई.

स्थानीय प्रतिनिधि ने दी यह जानकारी

जिला पंचायत सदस्य पति संजय रवि ने कहा युवक टिंकू उर्फ मोहित को पास के अनुज और सोना पुत्र गण मंगल निवासी मोरना अपने घर सांप होने का बताकर ले गए थे. जिसके बाद युवक ने सांप को पकड़ लिया इसके बाद युवक को सांप ने काट लिया. लेकिन युवक को सही समय पर उपचार न मिलने के कारण युवक की मौत हो गयी.

अनुज ने सही समय पर उपचार के लिए नही ले जाऐग है जिससे उसकी मौत हो गयी. वहीं इस घटना पर सीओ ने बताया है कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.