मुजफ्फरनगर पुलिस ने हथियार तस्करी के गिरोह का किया भंडाफोड़, पिस्तौल और कारतूस बरामद

उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जनपद इन दिनों बिहार के अवैध हथियार तस्करी के लिए मुफीद बनता जा रहा है. पुलिस ने यहां बीते 60 दिनों में 37 अपराधियों को गिरफ्तार कर 87 अवैध हथियार बरामद किए हैं. इसी कड़ी में शाहपुर थाना पुलिस ने मीरापुर बाईपास से मंगलावर को तीन हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है. पकड़ में आए तस्कर तसव्वर, अरमान और इकरार हैं. इनके पास से 5 देशी पिस्टल, 10 तमंचे, एक मस्कट और दर्जनों कारतूस बरामद हुए हैं.

पुलिस के मुताबिक ये तस्कर बिहार के मुंगेर से अवैध हथियार खरीदकर उत्तर भारत के कई जिलों में सप्लाई करते थे. गिरफ्तार आरोपी एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं और इन पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इनमें से एक तसव्वर पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था.

इस तरह आए पकड़ में

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि तीन बदमाश पकड़े गए हैं. तसव्वर और अरमान और इकरार तीनों लक्सर जनपद हरिद्वार के निवासी हैं. इसमें तसव्वर पर 10 हजार रुपये का इनाम था और बराबर पुलिस इसको खोज रही थी. इसी पर आज सुबह 4:00 बजे के आसपास टिप ऑफ़ मिला था कि मीरापुर बाईपास के पास तीन बदमाश असलहों को लेकर बेचने के और अपने-अपने जो उनके सहअपराधी है उनको देने के फिराक में है. इसी पर शाहपुर की पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ एसपीआरए, सीओ बुढ़ाना के निर्देशन में काम कर रही थी.

ये हथियार हुए बरामद

बदमाशों के पास से पांच पिस्टल 32 बोर, एक तमंचा 12 बोर, 9 तमंचे 315 बोर, एक मस्कट 12 बोर, 10 जिंदाबाद कारतूस 315 बोर, 12 जिंदा कारतूस, 12 बोर 2 खोखा कारतूस, 12 बोर तथा जिंदा कारतूस 32-34 कारतूस बरामद किए गए हैं. बाकी इसमें तसव्वर पर 10000 के इनाम के साथ-साथ इसका आपराधिक इतिहास भी है. इनमें चार डकैती, मारपीट तथा आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं. शाहपुर में चौथा मुकदमा ये दर्ज किया गया है.

प्रधानी चुनाव में हथियार खपाने का प्लान

एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि पूछताछ में इसने स्वीकार किया है, ये हथियार ग्राम प्रधान चुनावों को लेकर जुटाए गए थे. अब तक बीते 60 दिनों में 87 अवैध हथियार पकडे आ चुके हैं और 37 की गिरफ्तारी हुई है. पुलिस अवैध हथियार बनाने व बेचने वालों को हर हाल में पकड़ेगी.