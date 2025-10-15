हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर पुलिस ने हथियार तस्करी के गिरोह का किया भंडाफोड़, पिस्तौल और कारतूस बरामद

मुजफ्फरनगर पुलिस ने हथियार तस्करी के गिरोह का किया भंडाफोड़, पिस्तौल और कारतूस बरामद

Muzaffarnagar News: पुलिस के मुताबिक ये तस्कर बिहार के मुंगेर से अवैध हथियार खरीदकर उत्तर भारत के कई जिलों में सप्लाई करते थे. गिरफ्तार आरोपी एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं.

By : अभिषेक चौधरी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Oct 2025 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जनपद इन दिनों बिहार के अवैध हथियार तस्करी के लिए मुफीद बनता जा रहा है. पुलिस ने यहां बीते 60 दिनों में 37 अपराधियों को गिरफ्तार कर 87 अवैध हथियार बरामद किए हैं. इसी कड़ी में शाहपुर थाना पुलिस ने मीरापुर बाईपास से मंगलावर को तीन हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है. पकड़ में आए तस्कर तसव्वर, अरमान और इकरार हैं. इनके पास से 5 देशी पिस्टल, 10 तमंचे, एक मस्कट और दर्जनों कारतूस बरामद हुए हैं.

पुलिस के मुताबिक ये तस्कर बिहार के मुंगेर से अवैध हथियार खरीदकर उत्तर भारत के कई जिलों में सप्लाई करते थे. गिरफ्तार आरोपी एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं और इन पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इनमें से एक तसव्वर पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था.

इस तरह आए पकड़ में

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि तीन बदमाश पकड़े गए हैं. तसव्वर और अरमान और इकरार तीनों लक्सर जनपद हरिद्वार के निवासी हैं. इसमें तसव्वर पर 10 हजार रुपये का इनाम था और बराबर पुलिस इसको खोज रही थी. इसी पर आज सुबह 4:00 बजे के आसपास टिप ऑफ़ मिला था कि मीरापुर बाईपास के पास तीन बदमाश असलहों को लेकर बेचने के और अपने-अपने जो उनके सहअपराधी है उनको देने के फिराक में है. इसी पर शाहपुर की पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ एसपीआरए, सीओ बुढ़ाना के निर्देशन में काम कर रही थी.

ये हथियार हुए बरामद

बदमाशों के पास से पांच पिस्टल 32 बोर, एक तमंचा 12 बोर, 9 तमंचे 315 बोर, एक मस्कट 12 बोर, 10 जिंदाबाद कारतूस 315 बोर, 12 जिंदा कारतूस, 12 बोर 2 खोखा कारतूस, 12 बोर तथा जिंदा कारतूस 32-34 कारतूस बरामद किए गए हैं.  बाकी इसमें तसव्वर पर 10000 के इनाम के साथ-साथ इसका आपराधिक इतिहास भी है. इनमें चार डकैती,  मारपीट तथा आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं. शाहपुर में चौथा मुकदमा ये दर्ज किया गया है.

प्रधानी चुनाव में हथियार खपाने का प्लान

एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि पूछताछ में इसने स्वीकार किया है,  ये हथियार ग्राम प्रधान चुनावों को लेकर जुटाए गए थे.  अब तक बीते 60 दिनों में 87 अवैध हथियार पकडे आ चुके हैं और 37 की गिरफ्तारी हुई है. पुलिस अवैध हथियार बनाने व बेचने वालों को हर हाल में पकड़ेगी.

और पढ़ें
Published at : 15 Oct 2025 10:24 AM (IST)
Tags :
Weapon Smugglers UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
इंडिया
Congress Candidates List: महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला! इन 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये रही संभावित लिस्ट
महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला! इन 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये रही संभावित लिस्ट
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
इंडिया
Congress Candidates List: महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला! इन 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये रही संभावित लिस्ट
महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला! इन 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये रही संभावित लिस्ट
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
क्रिकेट
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने दी कैटरीना कैफ की डिलीवरी को लेकर हिंट, कहा- 'मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं'
विक्की कौशल ने दी कैटरीना कैफ की डिलीवरी को लेकर हिंट, कहा- 'मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं'
शिक्षा
लीबिया में कर ली 20 साल नौकरी तो कमा लेंगे भारत के इतने रुपये! जानिए
लीबिया में कर ली 20 साल नौकरी तो कमा लेंगे भारत के इतने रुपये! जानिए
जनरल नॉलेज
मुकेश अंबानी के घर में किचन की जिम्मेदारी किस बहू के पास, राधिका मर्चेंट या श्लोका मेहता?
मुकेश अंबानी के घर में किचन की जिम्मेदारी किस बहू के पास, राधिका मर्चेंट या श्लोका मेहता?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget