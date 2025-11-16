मुजफ्फरनगर में सर्वजातीय सर्वखाप महासम्मेलन शुरू, इन मुद्दों पर चर्चा, राकेश टिकैत ने क्या कहा?

किसानों और खापों की राजधानी कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित ऐतिहासिक सोरम गांव में रविवार (16 नवंबर) को तीन दिवसीय सर्वजातीय सर्वखाप महासम्मेलन की शुरुआत की गई. यह महासम्मेलन 16, 17 और 18 नवंबर तक चलेगा. जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों से खाप चौधरी और खाप से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे.

महासम्मेलन में बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना, नशे से दूर रहना, दहेज ना लेना, भ्रूण हत्या और ब्रह्म भोज जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसके बाद सर्वखाप चौधरी अपना फ़ैसला सुनाएंगे.

आजादी के बाद 7वां सर्वजातीय सर्वखाप महासम्मेलन

बताया जा रहा है कि आजादी के बाद से यह सातवां सर्वजातीय सर्वखाप महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें सर्वजातीय सर्वाखाप के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे. इनके ठहरने और खाने-पीने के लिए भी गांव में ही बंदोबस्त किए गए हैं.

बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने क्या कहा?

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जानकारी देते हुए बताया कि मुद्दे तो जो खाप चौधरी हैं वे रखेंगे. समाज में कुरीतियां फैल जाती हैं तो समय-समय उन पर कंट्रोल करना पड़ता है और जब कोई सामूहिक निर्णय होता है तो उसका फैसला ठीक रहता है. यही कि बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, नशे से दूर रहो, दहेज लेना बंद करो, देने वाला तो तैयार बैठा है. मुझे देना ना पड़े लेकिन लेने वाले को बंद करना पड़ेगा कि मुझे दहेज नहीं लेना. लड़की वालों को सहुलियत हो जाएगी.

कार्यक्रम में सम्मानित लोग रखेंगे अपनी बात- राकेश टिकैत

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आगे बताया कि कार्यक्रम तो ऐसे ही चलता रहेगा. पूरे गांव में रुकने की व्यवस्था है. पूरी तैयारी कर रखी है. लोग यहां आते रहें और अपनी बातचीत करते रहेंगे. जो सम्मानित लोग हैं वह यहां पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे.