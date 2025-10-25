हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडभगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'

भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'

UP News: सांसद इमरान मसूद द्वारा भगत सिंह की तुलना हमास से करने पर पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. संजीव बालियान ने बयान को शर्मनाक बताया है.

By : अभिषेक चौधरी | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Oct 2025 10:59 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा भगत सिंह की तुलना हमास से करने पर राजनीति गरमा गई है. पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने इमरान मसूद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. संजीव बालियान ने कहा कि सरदार भगत सिंह इस देश के करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं. उनकी तुलना किसी आतंकी संगठन से करना बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है. इमरान मसूद को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था.

बालियान ने आगे कहा, "भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत देकर देश को नई दिशा दी है. ऐसे महान क्रांतिकारी की तुलना आतंकवादी संगठन से करना देश का अपमान है." इसी दौरान संजीव बालियान ने अपने निजी जीवन से जुड़ा एक खुलासा भी किया.

पढ़ने की नहीं होती है कोई उम्र- संजीव बालियान

उन्होंने बताया कि वह करीब 20 साल बाद दोबारा एलएलबी की पढ़ाई करने जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि “2007-08 में मेरठ कॉलेज से एलएलबी में दाखिला लिया था लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे. अब एक बार फिर एडमिशन लिया है, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती.”

शहीद करण सिंह की बहू की पुस्तक का किया विमोचन

संजीव बालियान ने शनिवार (25 अक्टूबर) को मुज़फ्फरनगर में आयोजित सैनिक सम्मेलन समारोह में उक्त बातें मीडिया के सामने कही हैं. कार्यक्रम में गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, पूर्व मंत्री डॉ. संजय बालियान, भाजपा नेता, पूर्व विधायक और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे. इस दौरान शहीद करण सिंह को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और उनकी पुत्रवधू द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन भी किया गया.

'सफर के दौरान किताब पढ़ने का रहा है शौक'

इस दौरान पूर्व केंद्र राज्य मंत्री संजीव बालियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है. उन्होंने कहा कि सफर में किताब पढ़ने का पहले से ही शौक रहा है. 2007-8 में मेरठ कॉलेज में एडमिशन लिया उस समय में अपनी एलएलबी पूरी नहीं कर पाया.

Published at : 25 Oct 2025 10:59 PM (IST)
Sanjeev Balyan UP NEWS Muzaffarnagar News IMRAN MASOOD
Embed widget