बाराबंकी जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने, ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ दी पट्टी

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला हॉस्पिटल से एक बड़ी लापरवाही की घटना सामने आई है. जिला अस्पताल में एक महिला के ऑपरेशन के बाद उसके पेट में डॉक्टर द्वारा पट्टी छोड़ने की शिकायत सामने आई है. जब महिला को पेट दर्द होने लगा तो वह वापस अस्पताल गयी तो उसे धमकाया गया, लेकिन इस तरह की बड़ी लापरवाही कही न कही एक बार फिर सरकारी अस्पताल पर सवालियां निशान जरूर लगा रही है.

बाराबंकी जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला के पेट में पांच महीने तक पट्टी का गोला रह जाने का मामला आने के बाद लोगो को ये घटना सोचने पर मजबूर कर रही है. जानकारी के अनुसार पेट दर्द होने पर महिला को बृहस्पतिवार को एक निजी अस्पताल में दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर पट्टी निकाली गई.

18 जून को हुआ था ऑपरेशन

आपको बता दे जिंले कि बदोसराय कोतवाली क्षेत्र के अमनियापुर गांव निवासी दिलीप वर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी प्रीति वर्मा का 18 जून 2025 को जिला अस्पताल में बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया था. शुरू में सब कुछ सामान्य था लेकिन लगभग पांच महीने बाद प्रीति के पेट में लगातार दर्द शुरू हुआ.

उन्होंने बताया कि जब उन्हें निजी अस्पताल में दिखाया गया तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि महिला के पेट में ऑपरेशन के दौरान छूटी हुई पट्टी मौजूद है. इसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर पेट से यह पट्टी निकाल ली.

डॉक्टर ने दी धमकी

दिलीप वर्मा ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर ने अपनी लापरवाही स्वीकार करने की बजाय धमकाने का प्रयास किया. उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले की शिकायत वे सीएमओ और सीएमएस से मिलकर करेंगे और जिम्मेदार चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.

जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. जेपी मौर्य ने कहा कि फिलहाल उन्हें इस मामले की कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है. शिकायत प्राप्त होने पर मामले की पूरी तरह जांच कराई जाएगी. बता दें कि यह घटना अस्पताल की सुरक्षा और मरीजों के लिए होने वाले जोखिम पर गंभीर सवाल खड़ा करती है. मरीज और परिजन अब न्याय और जवाबदेही की उम्मीद कर रहे हैं.